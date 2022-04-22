Военный из Бурятии, спасший 150 сослуживцев: «Было страшно, но задачу выполнили»

Балдан Цыдыпов, которому просят присвоить звание Героя России за подвиг на Украине, рассказал о самочувствии
Телеканал «Буряад ТВ» взял небольшое интервью по видеосвязи у лейтенанта Балдана Цыдыпова, который совершил подвиг во время спецоперации на Украине. Сейчас офицер проходит лечение в Российской военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Видео «Буряад ТВ» опубликовал в своём Telegram-канале.
Балдан Цыдыпов уже перенёс не менее девяти операции. Сколько точно, сам сбился со счёта, рассказал он.
- Впереди ещё много операций, восстановление длительное, - поделился Балдан.
Сейчас, по его словам, самочувствие лучше, чем в первые дни.
- Клиника хорошая, грамотные врачи. Конечно, помогает поддержка родных и незнакомых людей, которые пишут в соцсетях слова поддержки, - рассказал Балдан Цыдыпов.
Ответил он на вопрос корреспондента, что думал и что чувствовал во время того страшного события, когда батальон попал в засаду.
- Просто выполнял свой воинский долг и хотел сделать всё, как лучше. Было страшно, - признался. – Но задачу свою выполнили с наименьшими потерями.
Сейчас, рассказал молодой военный, главная задача – «восстановиться, встать на ноги, в приоритете здоровье».
Балдан находится на связи с родными и друзьями, он также знает, какие тёплые слова в его адрес оставляют неизвестные люди в соцсетях.
- Всё хорошо, в принципе. Не падаю духом, верю, что всё будет отлично. Спасибо вам за поддержку. Ваши молитвы дают силы на дальнейшее лечение, - обратился он, а завершил интервью словами:
- Служу России! Всем спасибо!
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой о присвоении Балдану Цыдыпову звания Герой России. Перед этим тысячи людей из Бурятии и Забайкальского края подписали ходатайство с просьбой о присвоении звания.
Балдану Цыдыпову 23 года. Он вырос в Агинском Бурятском округе. Окончил Новосибирское высшее военное училище. Затем был отправлен на службу в Бурятию.
В конце марта Цыдыпов спас от гибели более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Лейтенант получил тяжёлую контузию, но первым принял бой, сумев развернуть подбитую боевую машину вдоль дороги.
«Встречным огнём вывел из боя бронетехнику противника. Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП. Вытащил двух раненых подчинённых, забинтовал на скорую руку себя, и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым. Со вторым земляком, которого ему удалось привести в сознание, они продолжили неравный бой. Как описывает сухая военная сводка, боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта. В ходе боя погиб, истекая кровью, отстреливавшийся рядом земляк. Оценив оперативно-тактическую ситуацию, когда у не ожидавших такого упорного сопротивления противника образовалось замешательство, командир взвода Балдан Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев», - говорится в обращении Алексея Цыденова на имя Сергея Шойгу.
Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, пока длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. С поля боя Балдана, получившего множество ранений, в бессознательном состоянии вынесли товарищи.
Ходатайство с просьбой о присвоении Цыдыпову звания Герой России направил в минобороны также сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев.
Военный из Бурятии, спасший 150 сослуживцев: «Было страшно, но задачу выполнили»
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