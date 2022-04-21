 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

Популярное

В Бурятии стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Бурятии стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

В Бурятии начался региональный чемпионат «Абилимпикс», основной площадкой соревнований стал республиканский информационно-экономический техникум.

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе 23 школьника от 14 лет, 54 студента и 15 специалистов.

92 участника продемонстрируют экспертам своё профессиональное мастерство и навыки профессии по 12 компетенциям: сетевое и системное администрирование, сборка-разборка электронного оборудования, обработка текста, мастер по обработке цифровой информации, робототехника, социальная работа. Также участники будут состязаться в малярном, швейном, столярном деле, в бисероплетении и поварском искусстве – готовить японские суши и бурятские буузы.

- В Бурятии региональные чемпионаты «Абилимпикс» проходят с 2018 года. В этом году мы проводим пятый юбилейный чемпионат. С каждым годом количество участников растёт. Наши участники показывают свою конкурентоспособность на национальных чемпионатах, занимая призовые места на всероссийском уровне, - рассказал руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Бурятии Евгений Цыренов.

Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.
инвалиды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется книжная выставка памяти классика бурятской живописи
В Улан-Удэ откроется книжная выставка памяти классика бурятской живописи
Общество, 21.04.2022
Выставка продлится с 21 по 30 апреля в Нацбиблиотеке
Улицы Улан-Удэ в этом году грязнее, чем в прошлом
Улицы Улан-Удэ в этом году грязнее, чем в прошлом
Общество, 21.04.2022
После апрельских снегопадов улицы очищают от песка повторно
В Бурятии детям военных, погибших на Украине, оплатят учёбу в любом вузе
В Бурятии детям военных, погибших на Украине, оплатят учёбу в любом вузе
Общество, 21.04.2022
Власти республики разработали свои меры поддержки семьям погибших военных
В Бурятии сельская школа переполнена в шесть раз
В Бурятии сельская школа переполнена в шесть раз
Общество, 21.04.2022
Школа, которую включали в число лучших в стране, вынуждена вести занятия в три смены
В Улан-Удэ осуждённые мастерили подснежники
В Улан-Удэ осуждённые мастерили подснежники
Общество, 21.04.2022
В женской колонии устроили конкурс поделок
В Иркутске приготовят 25-метровую сосиску для горожан
В Иркутске приготовят 25-метровую сосиску для горожан
Общество, 21.04.2022
Жителей и гостей города приглашают на дегустацию

В Улан-Удэ рассказали о «колдовстве» артистки Должин Тангатовой
В Улан-Удэ рассказали о «колдовстве» артистки Должин Тангатовой
Общество, 21.04.2022
На новой сцене Бурдрама артистка продемонстрировала свой дар визуализации
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию
Общество, 21.04.2022
Столица Бурятии готовится к майским праздникам
Министр культуры Бурятии вручила награды учёным
Министр культуры Бурятии вручила награды учёным
Общество, 21.04.2022
Наградили редакционную комиссию календарь знаменательных и памятных дат Бурятии
Росгидромет прогнозирует пожароопасную обстановку в Бурятии в мае
Росгидромет прогнозирует пожароопасную обстановку в Бурятии в мае
Общество, 21.04.2022
Такой же прогноз касается юга Иркутской области
В Улан-Удэ у Гостиных рядов ликвидировали тополя
В Улан-Удэ у Гостиных рядов ликвидировали тополя
Общество, 21.04.2022
В мэрии заявили, что удалённые тополя были больны
Ледовый дворец в Улан-Удэ откроют в этом году
Ледовый дворец в Улан-Удэ откроют в этом году
Общество, 21.04.2022
В Бурятии в этом году построят 15 спортивных объектов
Артист из Бурятии стал лауреатом премии «Золотая маска»
Артист из Бурятии стал лауреатом премии «Золотая маска»
Общество, 21.04.2022
Престижную театральную премию вручили Михаилу Пирогову
Жители Бурятии просят Алексея Цыденова продлить майские выходные
Жители Бурятии просят Алексея Цыденова продлить майские выходные
Общество, 21.04.2022
Ранее Госдума приняла решение по длительности майских праздников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^