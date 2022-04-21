В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
В Бурятии начался региональный чемпионат «Абилимпикс», основной площадкой соревнований стал республиканский информационно-экономический техникум.
В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе 23 школьника от 14 лет, 54 студента и 15 специалистов.
92 участника продемонстрируют экспертам своё профессиональное мастерство и навыки профессии по 12 компетенциям: сетевое и системное администрирование, сборка-разборка электронного оборудования, обработка текста, мастер по обработке цифровой информации, робототехника, социальная работа. Также участники будут состязаться в малярном, швейном, столярном деле, в бисероплетении и поварском искусстве – готовить японские суши и бурятские буузы.
- В Бурятии региональные чемпионаты «Абилимпикс» проходят с 2018 года. В этом году мы проводим пятый юбилейный чемпионат. С каждым годом количество участников растёт. Наши участники показывают свою конкурентоспособность на национальных чемпионатах, занимая призовые места на всероссийском уровне, - рассказал руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Бурятии Евгений Цыренов.
Победители регионального чемпионата примут участие в ежегодном национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.
В Бурятии стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»
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