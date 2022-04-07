Ансамбль из Бурятии завоевал гран-при международного конкурса

«Булжамуур» возвращается из Санкт-Петербурга с победой



Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» из Бурятии завоевал гран-при международного конкурса хореографического искусства «Мосты над Невой» в номинации «За сохранение национальных традиций». Конкурс состоялся в Санкт-Петербурге с 3 по 6 апреля.



Ансамбль на конкурсе представили две группы. Ведущая группа из 12 девочек танцевала две постановки: «Первый снег», «Звеня украшениями, станцуем!». 16 участниц старшей группы исполнили танцы: «У моря», «Весенняя степь». Все постановки новые, созданы в последние годы. Три танца в исполнении коллектива отмечены дипломами лауреатов первой степени в номинации «Народный танец», а танец «Первый снег» получил специальный приз «За сохранение национальных традиций».



Международный конкурс хореографического искусства «Мосты над Невой» уже более 10 лет традиционно проходит на сцене государственного театра-фестиваля «Балтийский дом». Культурная и образовательная программы привлекают ежегодно большое число участников – более 800 танцоров. За свою 15-летнюю историю конкурс насчитывает больше 12 тысяч конкурсантов, это коллективы из России, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, Италии, Норвегии, Китая и Японии. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

