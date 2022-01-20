Шеф-повар из Улан-Удэ попал на кулинарное шоу телеканала «Пятница»





Илья Толстиков, шеф-повар улан-удэнского ресторана, попал на кулинарное шоу телеканала «Пятница» «Молодые ножи» (16+) с ведущим Константином Ивлевым.Молодой человек рассказал на своей странице в Instagram, что ещё летом ему выдалась возможность поучаствовать в новом шоу на телеканале «Пятница» «Молодые ножи». Илья был шокирован, что вышли именно на него.«Я без раздумий уверенно прошёл кастинг, ждал ответа. И вот я участник шоу на федеральном телеканале «Пятница», - написал шеф-повар.На шоу Илье показали набор продуктов, из которого надо было приготовить блюдо мировой классики. При этом нужно было угадать, какое именно блюдо подразумевается.«Начали с первого участника, я был четвёртый. Понимаю, что я угадываю каждое блюдо участников. Думаю, что у меня сейчас попадётся что-то неисследованное. И, вот я открываю свой клош и без раздумий отвечаю, что это салат Нисуаз, и уверенный начинаю его готовить. Знал, что трудности это не составит, - рассказывает Илья Толстиков.В состав салата входит обычное отварное яйцо, но Илья решил отличиться и сделать яйцо пашот.Шеф-повар написал, что когда готовил соус, ему едва не помешали последствия коронавируса.«Все смешиваю, пробую, кажется, мало лимонного сока! Вот это уже последствия короны (неделя как переболел) вкусовые восстанавливались три месяца, не подумайте, что оправдываюсь, могу справку показать», - шутливо пишет автор поста.В эфире шоу Константин Ивлев попробовал салат и стал искать заправку.- Ау! Заправка, ты где? – прокричал Ивлев, а затем сморщился от кислоты блюда.К слову, дальше молодой шеф так и не прошёл.«Ну ничего! Кто не падал, тот не поднимался! Погнали дальше! Эмоции от проекта просто бешеные! Это круто приезжать во что-то неизведанное, мандраж, небольшое волнение и в тоже время кайф», - поделился эмоциями Илья.