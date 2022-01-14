В этом году в Байкал выпустят 450 млн личинок омуля

В прошлом году был поставлен рекорд



ФГБУ «Главрыбвод», подведомственное учреждение Росрыболовства, планирует в 2022 году выпуск 450 миллионов личинок байкальского омуля.



- Искусственное воспроизводство байкальского омуля обусловлено резким снижением природных запасов этого вида биоресурса. Запрет на промышленный лов байкальского омуля введён с октября 2017 года. Действуют ограничения для традиционного и любительского рыболовства. Ведётся усиленная борьба с браконьерством. Ежегодно осуществляется отлов производителей, закладка икры и выпуск личинок байкальского омуля на рыбоводных заводах в Бурятии. По итогам 2021 года, объемы заготовки производителей байкальского омуля составили рекордные 75,276 тонн. На инкубацию заложено более 773 млн шт. оплодотворённой живой икры. Общий сбор икры без учёта оплодотворения составил более 1 млрд штук, - сообщает Байкальский филиал «Главрыбвод».



В прошлом году выпущено свыше 818 млн штук личинок, и это тоже рекордные показатели.



- По данным за все годы наблюдений, общая численность заходящих в основные реки для воспроизводства нерестовых стад омуля колебалась в пределах 0,8-9,4 млн экземпляров. Минимальное количество производителей омуля (0,8 млн экз.) зашло на нерест в 2016 году. Благодаря беспрецедентным мерам по сохранению запасов байкальского омуля, негативную ситуацию удалось изменить на позитивную, - отмечают в Байкальском филиале «Главрыбвод».



Численность нерестового запаса омуля в 2020 году выросла на 60% по сравнению с 2017 годом. Учтённая численность скатившихся с естественных нерестилищ и выпускаемых с рыборазводных заводов личинок в 2021 году увеличилась за период запрета в четыре раза по сравнению с 2017 годом.



Справка:



Личиночная стадия в развитии рыб — период развития рыбы от момента выклевывания из икринки до окончания метаморфоза (превращения). Личинка, выклюнувшаяся из икринки, совершенно не похожа на взрослую рыбу и имеет желточный мешок, за счёт которого идет её развитие. В отличие от личинки, малёк – это другая стадия развития – сформировавшая рыбка, обладающая всеми признаками взрослой рыбы.

