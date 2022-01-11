Приём документов начался сегодня
УФСБ по Бурятии пригласило выпускников школ для поступления в образовательные организации ФСБ России для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования.
Приём документов ведётся с 11 января по 1 марта 2022 года.
По всем вопросам обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник и четверг с 14:00 до 17:00, тел. 8(3012)279-184, 8(3012)279-187.
При себе необходимо иметь паспорт, удостоверение призывника или военный билет, документы об образовании.
Выпускников из Бурятии приглашают на учёбу в вузы ФСБ
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