Выпускников из Бурятии приглашают на учёбу в вузы ФСБ

Приём документов начался сегодня



УФСБ по Бурятии пригласило выпускников школ для поступления в образовательные организации ФСБ России для обучения по программам среднего и высшего профессионального образования.



Приём документов ведётся с 11 января по 1 марта 2022 года.



По всем вопросам обращаться по адресу: Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 11, вторник и четверг с 14:00 до 17:00, тел. 8(3012)279-184, 8(3012)279-187.



При себе необходимо иметь паспорт, удостоверение призывника или военный билет, документы об образовании.







