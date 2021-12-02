В Забайкалье родителям разрешили заходить в детсады и школы

Для детей открылись двери игровых центров и организаций допобразования



Со 2 декабря в Забайкальском крае смягчают часть действующих ограничений. В частности, возобновлена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.



- Решение о частичном снятии ограничений связано со снижением в крае детской заболеваемости коронавирусом. Темп упал с 6,2% до 5,2%. Поэтому со 2 декабря в регионе вновь могут работать детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры, при условии соблюдения действующих ограничительных мероприятий. Отмечу, что принимать посетителей можно только при соблюдении всех антиковидных мер, – заявил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Всем, кто возобновляет работу необходимо:

- проверять наличие у посетителей QR-кода сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции, QR-кода сертификата о перенесённом заболевании COVID-19;

- сотрудникам (и исполнителям по гражданско-правовым договорам) организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям иметь QR-код сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции, QR-код сертификата о перенесённом заболевании COVID-19.



Образовательные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные образовательные программы могут проводить занятия при условии заполняемости помещений до 50%. При очном присутствии детей проводить занятия можно, если все сотрудники вакцинированы или имеют QR-код о перенесённом заболевании, родители (сопровождающие детей) предъявляют QR-код о вакцинации.



В детские сады и школы теперь можно зайти родителям и родственникам. Для этого пропуском также станет QR-код.



Массовые деловые мероприятия в регионе можно проводить пока лишь в дистанционном режиме, за исключением мероприятий, все участники которых имеют сертификат профилактической прививки, либо QR-код на электронном или бумажном носителе.



Из-за возможных рисков ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ограничения в работе общепита сохраняются до 15 декабря включительно. По-прежнему кафе и рестораны открыты только до 23:00, нельзя проводить банкеты и корпоративы, войти в помещение можно только при предъявлении QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.



