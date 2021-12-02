 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

В Забайкалье родителям разрешили заходить в детсады и школы

В Забайкалье родителям разрешили заходить в детсады и школы
Общество,  Фото:pixabay.com
Для детей открылись двери игровых центров и организаций допобразования

Со 2 декабря в Забайкальском крае смягчают часть действующих ограничений. В частности, возобновлена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций. Соответствующее постановление подписано губернатором региона.

- Решение о частичном снятии ограничений связано со снижением в крае детской заболеваемости коронавирусом. Темп упал с 6,2% до 5,2%. Поэтому со 2 декабря в регионе вновь могут работать детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры, при условии соблюдения действующих ограничительных мероприятий. Отмечу, что принимать посетителей можно только при соблюдении всех антиковидных мер, – заявил вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Всем, кто возобновляет работу необходимо:
- проверять наличие у посетителей QR-кода сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции, QR-кода сертификата о перенесённом заболевании COVID-19;
- сотрудникам (и исполнителям по гражданско-правовым договорам) организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям иметь QR-код сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции, QR-код сертификата о перенесённом заболевании COVID-19.

Образовательные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные образовательные программы могут проводить занятия при условии заполняемости помещений до 50%. При очном присутствии детей проводить занятия можно, если все сотрудники вакцинированы или имеют QR-код о перенесённом заболевании, родители (сопровождающие детей) предъявляют QR-код о вакцинации.

В детские сады и школы теперь можно зайти родителям и родственникам. Для этого пропуском также станет QR-код.

Массовые деловые мероприятия в регионе можно проводить пока лишь в дистанционном режиме, за исключением мероприятий, все участники которых имеют сертификат профилактической прививки, либо QR-код на электронном или бумажном носителе.

Из-за возможных рисков ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ограничения в работе общепита сохраняются до 15 декабря включительно. По-прежнему кафе и рестораны открыты только до 23:00, нельзя проводить банкеты и корпоративы, войти в помещение можно только при предъявлении QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.

Забайкальский край коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии строят один из крупнейших в ДФО госпиталей
В Бурятии строят один из крупнейших в ДФО госпиталей
Общество, 02.12.2021
Работы планируют завершить к 2023 году
В Забайкалье родителям разрешили заходить в детсады и школы
В Забайкалье родителям разрешили заходить в детсады и школы
Общество, 02.12.2021
Для детей открылись двери игровых центров и организаций допобразования
В Иркутске создадут спорт-парк, сквер и мемориал
В Иркутске создадут спорт-парк, сквер и мемориал
Общество, 02.12.2021
В городе подведены итоги голосования по благоустройству
В Улан-Удэ для будущего храма привезли частицу мощей
В Улан-Удэ для будущего храма привезли частицу мощей
Общество, 02.12.2021
Для строительства каменного храма на Стеклозаводе был подготовлен проект
В Забайкалье возобновят несколько внутренних авиарейсов
В Забайкалье возобновят несколько внутренних авиарейсов
Общество, 02.12.2021
Полёты планируют запустить уже в конце этой недели
В Улан-Удэ ожидаются «кладбищенские» перемены
В Улан-Удэ ожидаются «кладбищенские» перемены
Общество, 02.12.2021
В планах в том числе организовать электронную систему поиска могил
Совет общественности Тункинского района объявил о своих планах
Совет общественности Тункинского района объявил о своих планах
Общество, 02.12.2021
Новая общественная организация наметила план работы на декабрь  
Жители Якутии, едущие на лошадях в Москву, добрались до Бурятии
Жители Якутии, едущие на лошадях в Москву, добрались до Бурятии
Общество, 02.12.2021
Жители Бурятии сообщают о всадниках в соцсетях
В военных городках Бурятии займутся ремонтом дорог
В военных городках Бурятии займутся ремонтом дорог
Общество, 02.12.2021
Жители Соснового Бора сами сделали ямочный ремонт на одной из самых проблемных дорог. Сейчас власти задумались о включении военных городков в реестр дорог Улан-Удэ
Спектакль Бурятского театра драмы пригласили на «Маску плюс»
Спектакль Бурятского театра драмы пригласили на «Маску плюс»
Общество, 02.12.2021
Московские зрители увидят бурятский спектакль о нелегалах в Корее
В Улан-Удэ появится легальное кладбище домашних животных
В Улан-Удэ появится легальное кладбище домашних животных
Общество, 02.12.2021
В столице Бурятии будет, где похоронить питомцев
Пять спортсменок Бурятии вышли в полуфинал чемпионата России по боксу
Пять спортсменок Бурятии вышли в полуфинал чемпионата России по боксу
Общество, 02.12.2021
У команды Бурятии отличные шансы на золотые медали
В Бурятии ушёл из жизни учёный-геолог с мировым именем
В Бурятии ушёл из жизни учёный-геолог с мировым именем
Общество, 02.12.2021
Скончался бывший директор Геологического института СО РАН Анатолий Миронов
Лама из Бурятии читает молебны онлайн
Лама из Бурятии читает молебны онлайн
Общество, 02.12.2021
Лобсан лама из дацана «Бурхан баабай» проводит хуралы в социальной сети
В Улан-Удэ умерших предложили хоронить в могилы родственников
В Улан-Удэ умерших предложили хоронить в могилы родственников
Общество, 02.12.2021
Перед этим необходимо провести биологическую экспертизы проб земли

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^