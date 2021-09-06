Бурятский фильм вошёл в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов

На кинофестивале «Человек и Природа» распределят гранты на съёмку фильмов
На 20 Байкальском международном кинофестивале имени В.Г. Распутина «Человек и Природа» распределят гранты на съёмку документальных и художественных фильмов. На получение грантов претендуют 12 проектов фильмов. Они вошли в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов. Так называется презентация кинопроектов, которую проводят для привлечения спонсоров и партнёров для съёмок фильмов. Всего же на участие в нём поступило около 100 заявок.
- Такого количества заявок, как в этом году, не было никогда. Значительную часть проектов предоставили участники из Москвы. Именно там находятся главные киновузы России. Однако у Байкальского питчинга есть несколько условий, из-за которых некоторая часть конкурсантов отсеялась. Во-первых, ограничения по возрасту: должна участвовать молодёжь до 35 лет. Во-вторых, съёмки должны проходить на территории Иркутской области, либо в совместно с иркутскими кинокомпаниями, – рассказала председатель Иркутского областного отделения союза кинематографистов России Ольга Бельская.
Во время Байкальского питчинга дебютантов будет распределено 1,3 миллиона рублей. По 500 тысяч рублей получат победители в номинациях «Игровое кино» и «Документальное кино». Лауреаты получат 300 тысяч рублей от Иркутского областного кинофонда и министерства культуры и архивов Иркутской области. В шорт-лист обеих номинаций вошло по шесть фильмов российских режиссёров. Среди них есть проект режиссёра Баира Цыренова из Улан-Удэ. Вне конкурса проходит ещё одна лента из Бурятии «Мой друг Нерпа» (0+) режиссёра Вячеслава Бутуханова.
Байкальский питчинг дебютантов пройдёт с 7 по 9 сентября в Иркутске. Кинопроекты будет оценивать экспертный совет под руководством первого заместителя председателя Союза кинематографистов России, директора государственного центрального музея кино Ларисы Солоницыной.
В этом году Байкальский питчинг стал частью всероссийского молодёжного кинофорума. Поэтому в его рамках будут проходить не только презентации кинопроектов, но и обучение, встречи кинематографистов, конкурс сценариев, тренинги и тур по поиску живописных площадок для съёмок фильмов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Бурятский фильм вошёл в шорт-лист Байкальского питчинга дебютантов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молебен пройдёт в Кяхтинском районе
В единый историко-мемориальный центр планируют объединить Русско-Амурское и Еврейское кладбище
Нина Кожевникова воспитала четверых детей, у неё 8 внуков и 10 правнуков
Кирилл Смирнов выиграл золотую награду в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука
Василий Зверян выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг
Вячеслав Грулёв провёл прямой эфир с учащимися Еравны
Награды выиграли Юрий Иванов и Алексей Данилов
Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов
В столице Бурятии автомобилистов призвали к трезвому вождению
Возвращается рейс, который ранее был только в советское время
За один день высадят более 100 тысяч сосенок
«Мы понимаем, что это забота и поддержка государства», - отмечают в республике
«Мощь!» - прокомментировал гендиректор аэропорта
В рейтинг лучших вошли два иркутских вуза
На сегодня имеется более 300 заявок на обследование