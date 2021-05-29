Ещё 83 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано



По информации управления Роспотребнадзора, на утро 29 мая в Бурятии зарегистрировано 38 417 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (20 602) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ



Суточный прирост составил 83 больных. В последнее время ежесуточный прирост становится всё больше. Так, к примеру, накануне был 81 больной, днём ранее их было 73, до этого +61, + 73, +71, +70 соответственно. Вообще же ситуация резко ухудшилась после длительных майских выходных (так, 8 мая было всего 22 больных за сутки)



Из 83 новых больных - 60 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Всего выздоровели от COVID-19 – 36 930 человек, в том числе 64 ща последние сутки.



В стационарах получают лечение 482 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 287. В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет –24), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 –17), в том числе на неинвазивной ИВЛ–22.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 578 коек: занято – 482, свободно – 96 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,4%.



Амбулаторное лечение проходят 111 пациентов с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 894 человек, за прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Круг контактных лиц составляет 4005 человек.





