В Забайкалье индюк опекал диких утят

Общество, Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкалья

Мама-утка бросила гнездо в хозпостройке



На прошлой неделе в Забайкальском крае житель села Билитуй поинтересовался у специалистов ветстанции - чем кормить утят? Как оказалось, на его стоянке самка турпана свила гнездо, вывела своё потомство и улетела, оставив птенцов.



- Турпаны из семейства утиные, как правило, вьют гнёзда рядом с водоёмом. Это первый случай в районе, когда дикая птица свила гнездо в хозпостройке. Обычно маленьких птенцов кормят варёными яйцами, кашей или зелёной травой, но от этого корма утята отказались, - пояснила начальник ветеринарной станции Алиса Сафронова.



Домашние птицы не приняли 11 диких утят. Однако их приютил индюк. Целый день он опекал птенцов, которые от него не отходили ни на шаг.



Начальник ветеринарной станции рассказала, что расстояние от хозяйственной постройки до ближайшего водоёма порядка трёх километров. Птенцы самостоятельно не способны преодолеть такой путь. Поэтому, чтобы не подвергать их опасности, ветспециалисты совместно с хозяином стоянки донесли их до пруда Шарасун и выпустили. Спустя время появилась мама птенцов и увела за собой своё потомство, сообщили в пресс-службе Госветслужбы Забайкалья.

