Патриотический агитпоезд сделал остановку в Братске

С его экспозициями ознакомились более 12 тысяч человек
Более 12 тысяч человек посетили тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Братске. Об этом заявили на сайте военно-патриотической акции. Тематический поезд прибыл на железнодорожную станцию «Падунские пороги» 27 мая. С его экспозицией братчане могли познакомиться в течение нескольких часов.
Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов. На трёх платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооружённых сил Российской Федерации: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ» и другие, а также военные трофеи, привезённые из Сирийской Арабской Республики: бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера». Кроме этого, гости посетили тематический вагон «Победа над невидимым врагом», посвящённый борьбе с COVID-19; тематический вагон «Дорога памяти», где находятся терминалы для просмотра и размещения сведений о ветеранах Великой Отечественной войны; вагон «Молодёжь – авангард поколений», в котором представлены экспозиции, отражающие место и роль молодёжи в повседневной жизни Вооружённых Сил Российской Федерации и другие.
На железнодорожном вокзале также был развёрнут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который посетило около 200 человек.
Напомним, что масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».
На железнодорожную станцию Иркутск-Пассажирский тематический поезд прибудет 13 июня. Здесь состоится торжественный митинг, после которого посетители акции смогут ознакомиться с представленной экспозицией (6+). Также в этот день будет работать пункт отбора на военную службу по контракту, где мужчины от 18 до 40 лет могут либо проконсультироваться, либо подать заявление на прохождение двухгодичной службы. В последнем случае при себе необходимо иметь паспорт и, если есть, военный билет. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Патриотический агитпоезд сделал остановку в Братске
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