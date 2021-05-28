Театр из Бурятии удостоен двух премий межрегионального фестиваля

«Ново-Сибирский транзит» назвал победителей



27 мая жюри VI межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» объявило лауреатов. Ими стали спектакли из Новосибирска, Красноярска, Южно-Сахалинска, Омска, Шарыпово и Улан-Удэ.



В жюри фестиваля вошли театральные критики: Татьяна Тихоновец (Пермь), Оксана Кушляева (Санкт-Петербург), Алла Шендерова (Москва), директор Московского театра кукол Олег Лабозин, художественный руководитель Хабаровского ТЮЗа Константин Кучикин и заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. Председатель жюри – главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.



Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева удостоен специальной премии жюри «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра» (режиссёр Сергей Левицкий за спектакль «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина). Почётная премия «За честь и достоинство» присуждена народной артистке России, трижды лауреату государственной премии Бурятии Нине Тумановой.



Напомним, что фестиваль проходил с 20 по 27 мая в Новосибирске и собрал 16 спектаклей театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Показы дополнила off-программа – неформальные капустники, круглые столы и мастер-классы.



- Спектакль «Наводнение» Сергея Левицкого на основе рассказа Евгения Замятина уже приковал к себе взгляды театральной общественности, когда был выдвинут на соискание главной театральной премии России «Золотая маска» в пяти номинациях. Удачное выступление оценили жюри «Ново-Сибирского транзита». Впереди у спектакля участие во втором фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске в сентябре 2021 года, - сообщает пресс-служба Русского драматического театра.

