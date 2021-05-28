«Ново-Сибирский транзит» назвал победителей
27 мая жюри VI межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» объявило лауреатов. Ими стали спектакли из Новосибирска, Красноярска, Южно-Сахалинска, Омска, Шарыпово и Улан-Удэ.
В жюри фестиваля вошли театральные критики: Татьяна Тихоновец (Пермь), Оксана Кушляева (Санкт-Петербург), Алла Шендерова (Москва), директор Московского театра кукол Олег Лабозин, художественный руководитель Хабаровского ТЮЗа Константин Кучикин и заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов. Председатель жюри – главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.
Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева удостоен специальной премии жюри «За создание сценического артхауса в большом пространстве репертуарного театра» (режиссёр Сергей Левицкий за спектакль «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина). Почётная премия «За честь и достоинство» присуждена народной артистке России, трижды лауреату государственной премии Бурятии Нине Тумановой.
Напомним, что фестиваль проходил с 20 по 27 мая в Новосибирске и собрал 16 спектаклей театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Показы дополнила off-программа – неформальные капустники, круглые столы и мастер-классы.
- Спектакль «Наводнение» Сергея Левицкого на основе рассказа Евгения Замятина уже приковал к себе взгляды театральной общественности, когда был выдвинут на соискание главной театральной премии России «Золотая маска» в пяти номинациях. Удачное выступление оценили жюри «Ново-Сибирского транзита». Впереди у спектакля участие во втором фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске в сентябре 2021 года, - сообщает пресс-служба Русского драматического театра.
Театр из Бурятии удостоен двух премий межрегионального фестиваля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Режиссёром ленты «Князь» стала актриса Александра Яковлева
Серебряные награды турнира выиграли Максим Шоргоев и Константин Юрлов
Светлана Гомбоева выиграла на соревнованиях две медали
В Иркутской области прошло обсуждение плана мероприятий, посвящённых 100-летию дипломатических отношений между Россией и Монголией
Пётр Мордовской дал важные поручения по поводу открытие детских лагерей
Владелец дома-памятника не принял никаких мер по его сохранению
Коронавирус вновь внёс свои коррективы
Змеи в сезон размножения ведут себя активно
«Третий по счету локдаун закончился», - радовалась недавно жительница Кипра
Столица Бурятии встала в один ряд с Сочи, Краснодаром и Тюменью
Акция прошла возле Селенги
Мама-утка бросила гнездо в хозпостройке
Ремонт будет проходить ночью
Массовая посадка леса прошла в Заудинском лесхозе
Продолжают работу мобильные группы по выявлению случаев самовольного выгула домашних собак