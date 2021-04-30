Стало известно, когда улан-удэнцы останутся без горячей воды

Часть лета горожане проведут с тазиками и кипятильниками



11 мая в 8 часов в Улан-Удэ завершается отопительный сезон.



Сразу после завершения отопительного сезона начнутся традиционные гидравлические испытания тепловых сетей. Работы пройдут поэтапно по магистралям, а значит, сроки отключения горячей воды для жителей будут разные. ТГК-14 опубликовала график отключения горячей воды в Улан-Удэ.



На первом этапе запланированы испытания по тепломагистрали №3 в Железнодорожном районе (район Шишковки) с 11 по 13 мая. В Октябрьском районе (от ул. Ключевская по 20а квартал) на тепломагистрали №3 с 11 по 14 мая.



Вторым этапом будут проводиться испытания по магистрали №1, что в Железнодорожном районе (район ПВЗ и ФСК) с 24 по 25 мая. Опрессовка на теплосетях и трубопроводов по котельному комплексу запланирована с 12 по 14 мая.



Третий этап гидравлических испытаний по тепломагистралям №2, №4 и №5 пройдёт с 21 по 25 июня. В этот период будут отключены сразу все потребители, относящиеся к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.



Помимо испытаний магистралей в летний период, с 26 июля по 4 августа запланирована остановка Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Это необходимо для ремонта оборудования самой станции, который возможен только при полном останове теплофикации и отключением от сети.



Отключение горячей воды для проведения ремонтных работ потребуется для жителей по контуру котельных Улан-Удэ. Остановки котельных запланированы в разное время:



- с 19 июля по 1 августа котельная п. Заречный;



- с 26 июля по 8 августа будет остановлена котельная Загорска;



- со 2 по 15 августа котельная «Юго-Западная»;



- с 9 по 22 августа п. Стеклозавод.



- с 16 по 29 августа п. Аэропорт;



«ТГК-14» обратилась к улан-удэнцам с просьбой с пониманием отнестись к проведению испытаний и ремонтов на ТЭЦ и котельных.



Тепломагистрали Улан-Удэ:



№1 - Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК);



№2 - Советский район (централизованная часть);



№3 - Железнодорожный район (район Шишковки);



№4 - Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина);



№5 - Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская);



№6 - Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал).

