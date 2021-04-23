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В Бурятии на охрану заказников встали добровольцы

В Бурятии на охрану заказников встали добровольцы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Во время первых в этом году рейдов добровольцы зафиксировали браконьеров

С начала апреля сотрудники «Добровольческого корпуса Байкала» патрулируют особо охраняемые природные территории Бурятии вместе с инспекторами министерства природных ресурсов. Цель рейдов – выявить природоохранные нарушения, предотвратить, обнаружить и ликвидировать природные пожары, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского представительства WWF.

Первые рейды прошли по территориям заказников «Снежинский» и «Боргойский». Добровольцы и инспекторы не обнаружили возгораний, но зафиксировали браконьеров, в том числе в местах отдыха перелётных птиц и отела диких копытных, так называемых «зонах тишины».

- Патрулировать особо охраняемые природные территории мы начали с заказника «Снежинский» в Закаменском районе Бурятии, который ежегодно входит в первую десятку антирейтинга по числу ранневесенних природных пожаров. Во время рейдов волонтёры не только отслеживают следы пожара (дым), тушат возгорания, но и беседуют с местными жителями, объясняют правила безопасности в время пожароопасного сезона, напоминают, как важно быть осторожным – не допускать возгораний из-за человеческой беспечности, - говорит руководитель АНО «Добровольческого корпуса Байкала» Андрей Бородин.

В преддверии пожароопасного сезона Всемирный фонд дикой природы (WWF) передал сотрудникам АНО «Добровольческий корпус Байкала» специализированный лесопатрульный комплекс. Это автомобиль на базе УАЗ «Профи», проходимый и надёжный, оснащённый помпой для воды, гидрантом для тушения пожаров в лесу.

- Добровольческий корпус Байкала» встречался с руководителем Закаменского лесхоза Санжиевой Даримой 5 апреля. Мы обсудили сотрудничество, привлечение добровольцев, использование техники, информационную работу по профилактике пожаров и защиты Снежинского заказника. Сотрудники «Добровольного комплекса Байкала» посетили сёла Санага, Утата, Дутулур, Цакир, Ехэ-Цакир, откуда мы планируем привлекать волонтеров, пообщались с жителями. Помощь добровольцев сохранит силы и ресурсы лесников и инспекторов, позволит охватит патрулированием большие участки, - говорит начальник штаба АНО «Добровольческий корпус Байкала» Солбон Санжиев.

Сегодня добровольцы «Добровольческого корпуса Байкала» планируют патрулировать другие заказники Бурятии вместе с сотрудниками БУ «Бурприрода». Выезды планируются туда, где заказники находятся с сёлами, где высока вероятность незаконной охоты и нелегальных весенних палов.

В планах добровольцев – обновить противопожарные аншлаги, установить в одном из заказников наблюдательный пост, передать сотрудникам противопожарный инвентарь, оборудование и экипировку.

Справка:

Снежинский заказник - самый большой по площади заказник Бурятии (238,48 тыс. га). Он расположен на обширной гористой водосборной территории реки Снежная в центральной части хребта Хамар-Дабан.

Пожароопасный сезон в Закаменском лесничестве открывается рано, в 2019 и 2020 гг. в первых числах апреля ситуация усугубилась. Возгорания леса в большинстве случаев происходят по причине неосторожного обращения человека с огнём, так местные жители продолжают пускать несанкционированные сельхозпалы.


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