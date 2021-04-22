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Бурятский лама назвал помощь дацанам одной из лучших добродетелей

Бурятский лама назвал помощь дацанам одной из лучших добродетелей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Настоятель дацана рассказал, что все, кто помогал с ремонтом дацана, создали счастливые семьи

Один из лучших вариантов совершения добродетелей, по мнению настоятеля Курумканского дацана, является благотворительная работа на территории буддийских храмов.

- Благие заслуги, накопленные нами в предыдущих перерождениях и в этой жизни, являются главным условием получения приятного, встречи с позитивным. Также обстоит и с негативными явлениями нашей жизни. Знаю много людей, которые приходили часто помогать в дацан, и у них впоследствии в жизни всё складывалось весьма удачно, - рассказал жителям Бурятии настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).

Он отметил, что раньше была традиция, некогда заложенная директором Курумканской средней школы № 1. Выпускники после окончания школы, до отъезда для поступления в вузы, обязательно приходили в местный дацан в течение 1-2 недель.

- В основном были девчонки. Иногда приходили в большом количестве и шумной, дружной компанией всё быстро убирали, белили, красили. Иногда приходило несколько человек, зато они дольше приходили помогать. Тех, кто ходил долго, мы помним до сих пор. Они не посещали много ритуалов, молебнов, некоторые вообще не были на них. Зато сейчас мы видим, что в их жизни всё сложилось хорошо: они создали счастливые семьи, у них здоровые дети, хорошая работа и т.д. Некоторые из них эпизодически звонят нам, поздравляют с праздниками и всегда благодарят за те незабываемые дни в дацане. Теперь они сами понимают всю значимость той помощи. Я даже подумал, что такие благотворительные работы, возможно, по эффективности не уступают нашим молебнам, - рассказал Еши Намжил лама.

Он добавил, что иногда люди приходят с друзьями, подругами, коллегами, одноклассниками на пару-тройку часов. Некоторые приезжают семьями, с детьми, с родственниками. Выполнят определённый объём работы, помолятся, сделают ритуальные обходы, простирания, пообщаются с ламами и уезжают.

- Думаю, что надо заложить такую традицию по особым лунным дням. Для верующего человека это очень хорошая возможность очистить собственную карму, приучить к благому делу молодёжь, детей. Действительно, уборка территории дацана, внутри дуганов требует только физических затрат, зато по эффективности не уступает ритуалам (а может и превосходят). Это, пожалуй, один из лучших вариантов совершения добродетелей, - поделился настоятель дацана.

Также он пригласил всех верующих на «трудовой субботник» для благотворительной работы на территории Курумканского дацана 24 и 25 апреля, в субботу и воскресенье.


дацан буддизм
 
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