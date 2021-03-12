Режиссёр о деревьях в Улан-Удэ: «Гигантские рогатки, торчащие из земли»

Сергей Левицкий раскритиковал обрезку деревьев
Художественный руководитель Русского драмтеатра Сергей Левицкий возмутился обрезкой деревьев в Улан-Удэ. Левицкий отметил, что деревья после этой процедуры походят на «гигантские рогатки».
- Еду по городу, всё кругом тает. После полугода зимы, скоро начнёт зелень цвести. Единственное, что нивелирует убогость нашего городка, это деревья, кусты. Они всё преобразуют мгновенно. Но мэрия Улан-Удэ в последние годы занялась так называемым озеленением за горбюджет. И в итоге, вместо деревьев остались гигантские рогатки, торчащие из земли - так «озеленили», все подряд ветви поотрезали. Поэтому город останется убогим и весной, и летом. Спасибо, родная мэрия, - написал Сергей Левицкий в Facebook.
Пользователи под его постом также выражают сожаление по этому поводу:
«И главное, везде это натворили, и в центре, и на Кирзаводе, и даже по верхнеберёзовской трассе. Есть интерес и у заказчиков, и у исполнителей. Сейчас пошла эта свистопляска сельским райцентрам. Видела кое-где объявления об услугах. Перенимают улан-удэнскую моду»
«Когда мы учились, в городе деревья были большими, грустно».
Улан-удэнцы неоднократно жаловались на весеннее «преображение» тополей по городу. На этой неделе в «Городском лесничестве» сообщили о планах по обрезке ещё 700 деревьев. На этот раз массовую обрезку деревьев в городе объяснили заботой о людях и припаркованных машинах.
- Подрезка идёт по улице Революции 1905 года, по улице Каландаришвили, затем это ворота города – въезд в аэропорт, будет подрезка на улице Пугачёва, Лебедева (там вообще аварийно опасные деревья) и по жалобам. На улице Каландаришвили администрация района неоднократно обращалась с просьбой подрезать, потому что здесь интенсивное движение, и находится социальный объект – детский сад. Машины паркуются непосредственно под деревьями, не исключено падение ветвей. На Иволгинской у нас падала ветка, пострадал автомобиль. Была потом произведена подрезка, - рассказывала заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
Режиссёр о деревьях в Улан-Удэ: «Гигантские рогатки, торчащие из земли»
Общество, Фото:
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