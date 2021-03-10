В Улан-Удэ обрежут ещё 700 деревьев

В центре Улан-Удэ по улице Каландаришвили – около Дома Печати - завтра, 11 марта, сделают обрезку 27 деревьев. На этом массовая обрубка деревьев не закончится – в планах подвергнуть обрезке ещё почти 700 деревьев. Обосновывают обрезку деревьев, против которой массово выступают улан-удэнцы, заботой о безопасности людей – чтобы на головы им не падали ветки.
- Подрезка идёт по улице Революции 1905 года, по улице Каландаришвили, затем это ворота города – въезд в аэропорт, будет подрезка на улице Пугачёва, Лебедева (там вообще аварийно опасные деревья) и по жалобам. Конкретно на улице Каландаришвили администрация района неоднократно обращалась с просьбой подрезать, потому что здесь интенсивное движение, и находится социальный объект – детский сад. Машины паркуются непосредственно под деревьями, не исключено падение ветвей. На Иволгинской у нас падала ветка, пострадал автомобиль. Была потом произведена подрезка, - сообщила заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
По её словам, срок службы высоких и раскидистых тополей в городе подходит к концу, все они высаживались примерно 60 лет назад.
- Нормативный срок службы – это 25-30 лет для деревьев, при этом учитываем их состояние, ни в коем случае не демонтируем, а ухаживаем более трепетно. Если мы посмотрим лет 20 назад, была произведена обрезка, грубо говоря – топинг, это была не омолаживающая обрезка, это их взяли и варварски обрезали. Ежегодно прирост – то есть это не ветки, которые изначально у дерева растут, эти ветки сформировались из спящих почек, соответственно, они не так крепко за дерево держатся и при любом сильном ветре представляют опасность для жителей города, - заявила доцент, директор Центра ландшафтного дизайна БГСХА Елена Коновалова.
Директор центра ландшафтного дизайна БГСХА дала понять, что полностью поддерживает то, что сейчас устраивают с деревьями. Впрочем, признала, что эстетику при обрезке лучше бы соблюдать.
- Я, возможно, соглашусь, что ветки нужно не на разную высоту, а по возможности максимально ровно подрезать, чтобы эстетику соблюсти. Ну, тут деревья всё-таки возрастные, и я думаю, что, наверное, городское лесничество максимально старается этого достигнуть. Попросим их, чтобы они ещё лучше старались, - поделилась эксперт.
- Я не скажу, что тут стопроцентно идеально, не скажу, что стопроцентно красиво обрезают, формируют, но из условий, реалий, нормативов, это, мне кажется, 90% максимально возможного – то, что делается, - добавила Коновалова.
На уход за зелёными насаждениями выделяется сейчас 16 млн.
- Пока до нас доведено муниципальное задание на 16 млн, но это не только подрезка деревьев, но и все работы по уходу за зелёными насаждениями – полив, посадка, внесение удобрений и т.д., - сообщила замдиректора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
Как сообщал «Байкал-Daily», горожане уже третий год бьют тревогу по поводу массовой обрезке деревьев, местами просто варварской. Обрубки вместо пышных деревьев красуются во многих местах города – от Ключевской, Мокрова, Жердева, Геологической до центра города – Шахматного сквера, улицы Коммунистическая и пр. Ранее власти апеллировали к тому, что это «омолаживающая обрезка». Улан-удэнцы же сетуют, что летом в городе негде укрыться от солнца, а деревья выглядят просто страшно.
На прошлой неделе проблему поднимала лидер Бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова, она же Сабрина Амо, солистка панк-рок-группы «Аборт мозга». «Как же достала эта обрубка! Неужели нет способа аккуратнее с деревьями? Неужели заботливо нельзя отстричь ветви больные, зачем в штыри превращать красивые деревья? Может подождать, пока это вырастет, потом рубить? Нет, срубить в приоритете. Городские власти уничтожают городскую среду, умертвляют экологию», - писала она. Её пост привлёк большое внимание.
Накануне Наталья Семёнова опубликовала очередные снимки обрезки некогда пышных деревьев у жилых домов.
«Опять уродуют! Дышите товарищи, выхлопными газами! Все в степь превратим, реально озеленяют! В вонючий, лысый Мордор превращают и без того обгаженный городишко. Убожество», - поделилась она.
фото со страницы Натальи Семёновой
Её позицию разделили в комментариях другие пользователи. Улан-удэнцы делятся мнением, что с такой повсеместной обрубкой город «становится уродливее».
«Когда-то в Улан-Удэ вокруг кинотеатра Дружба был зелёный сквер, при строительстве театра весь его вырубили и все закатали в плитку. То же самое с театром оперы и балета. Ул Ленина когда-то была в деревьях, а теперь там лысый Арбат», «Что за мода у администрации города деревья пилить как столбы в поле!», «Последние тополя вырубают, взамен полметровые кустики насадили, которые так и высохли не распустившись!», «Сколько можно-то уже», - пишут горожане.