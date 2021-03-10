В Улан-Удэ обрежут ещё 700 деревьев

- Подрезка идёт по улице Революции 1905 года, по улице Каландаришвили, затем это ворота города – въезд в аэропорт, будет подрезка на улице Пугачёва, Лебедева (там вообще аварийно опасные деревья) и по жалобам. Конкретно на улице Каландаришвили администрация района неоднократно обращалась с просьбой подрезать, потому что здесь интенсивное движение, и находится социальный объект – детский сад. Машины паркуются непосредственно под деревьями, не исключено падение ветвей. На Иволгинской у нас падала ветка, пострадал автомобиль. Была потом произведена подрезка, - сообщила заместитель директора по благоустройству и озеленению МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.













«Опять уродуют! Дышите товарищи, выхлопными газами! Все в степь превратим, реально озеленяют! В вонючий, лысый Мордор превращают и без того обгаженный городишко. Убожество», - поделилась она.







фото со страницы Натальи Семёновой





Её позицию разделили в комментариях другие пользователи. Улан-удэнцы делятся мнением, что с такой повсеместной обрубкой город «становится уродливее».