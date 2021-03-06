В Улан-Удэ днём до -4
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 марта по республике преимущественно без осадков, днём по северной половине местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 5-10, местами до 16 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -13,-18, по северной половине до -31,-36, днём -4,-9, местами по югу и юго-западу до +4, по северной половине -12,-17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 8-13 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -4,-6.
По югу Бурятии до +4
Общество, Фото:
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