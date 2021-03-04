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Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля

Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Победу «Булжамууру» принесли два новых танца

Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» из Бурятии удостоен звания лауреата первой степени 29-го всероссийского фестиваля детского танца «Чёрный котёнок». В конкурсе очно и дистанционно приняли участие 85 коллективов. География фестиваля самая разнообразная – это города: Оренбург, Белгород, Уфа, Рязань, Калининград, Омск, Санкт-Петербург, Тюмень, Смоленск, Кемерово, Екатеринбург; а также субъекты: Башкирия, Татарстан, Бурятия, Коми, Пермский край, Амурская и Рязанская области.

Как сообщает пресс-служба РЦНТ, жюри фестиваля оценило 169 номеров в номинациях: «Уличный танец», «Эстрадно-спортивный танец», «Танцевальный performance», «Танцевальное шоу», «Малые формы», «Современный танец», «Эстрадный танец», «Духовное наследие», «Народно-стилизованный танец». На суд жюри конкурса в номинации «Народно-стилизованный танец» «Булжамуур» представил два новых танца: «Хангир янгир хатарая» (Звеня украшениями, станцуем) и «На берегу моря».

- Я вас поздравляю. Очень воспитанные девочки у вас, хорошие костюмы. Фактура материала выбрана прекрасно. Действительно, танец отвечает названию «Звеня украшениями станцуем». Участницы прекрасно станцевали… Все очень достойно, лаконично, убедительно. Номер конкурсный, его везде надо представлять на разных конкурсах. Очень хороший второй номер «На берегу моря». Работайте во славу хореографического народного танца! – похвалил ансамбль профессор Юрий Деревягин, председатель жюри и заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры.
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