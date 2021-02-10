Любители и профессионалы посоревнуются в дистанциях 10, 5 и 1,8 км
На лыжной базе спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» в Чите 13 февраля состоится центральный старт 39-й открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В соревнованиях примут участие как профессиональные лыжники, так и любители. Ежегодно в Забайкалье на лыжню выходят более шести тысячи человек.
В программе мероприятия состоятся массовые старты на 1,8 км у юношей и девушек (15-18 лет, 14 лет и младше), мужчин и женщин. Также эту дистанцию пробегут ветераны спорта (1961-1970 года рождения, 1960 года и старше) и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, спортсмены посоревнуются в лыжных гонках на 5 километров у юношей и девушек, 10 километров – у мужчин и женщин.
Заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин отметил, что каждый участник перед стартом традиционно получит шапочку и стартовый номер с эмблемой соревнований. Победителей и призёров наградят дипломами, медалями и кубками, а также сувенирной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.
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«Лыжню России» пробегут в Чите 13 февраля
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