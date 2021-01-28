В Бурятии подполковник из Росгвардии стал почётным донором России

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

В первый раз Сергей Бадашкеев сдал кровь в 90-е



Сегодня в Бурятской республиканской станции переливания крови начальнику технического отдела управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковнику полиции Сергею Бадашкееву вручили нагрудный знак «Почётный донор России». Это звание присваивается людям, сдавшим кровь более 40 раз.



Первый раз Сергей Бадашкеев сдал кровь ещё в 90-е годы, будучи студентом. Вот уже на протяжении 30 лет росгвардеец регулярно сдает кровь и её компоненты.



- Сергей Михайлович является нашим кадровым донором, который регулярно, более четырёх раз в год сдаёт кровь, - говорит заведующая отделением комплектования донорских кадров Бурятской республиканской станции переливания крови Ирина Воронцова. – Мы часто зовём его в экстренных случаях, когда кровь требуется для больных с онкозаболеваниями, детей. И Сергей Михайлович никогда не отказывает, за что мы ему очень благодарны.



Подполковник полиции Сергей Бадашкеев ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. Многие коллеги и сослуживцы Сергея также являются постоянными донорами, регулярно сдавая кровь и её компоненты, отмечают в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

