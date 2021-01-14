Спортсменка выиграла путёвку на чемпионат страны
Иркутская спортсменка, воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Дарья Филиппова заняла второе место на кубке России по конькобежному спорту по многоборьям. Соревнования проходили с 12 по 13 января в Челябинске.
Дарья показала второй результат среди женщин, преодолев дистанции 500, 3000, 1500, 5000 метров. Первое место заняла Екатерина Кошелева из Свердловской области. Замкнула тройку призёров Дарья Гудошникова из Челябинской области.
Напомним, Дарья Филиппова занимается у заслуженного тренера России Сергея Слоева. Как отметил тренер спортсменки, по итогам выступления на кубке России Дарья завоевала право участвовать в чемпионате страны по конькобежному спорту по многоборьям, который пройдёт 12-14 марта в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба минспорта области.
Иркутянка стала второй на кубке России по конькобежному спорту
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