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В Улан-Удэ предрекают «захват» парковок на площади Советов

В Улан-Удэ предрекают «захват» парковок на площади Советов
Общество, 
Дом в центре Улан-Удэ окрестили «китайской стеной»

В Улан-Удэ подняли вопрос нехватки парковок, который грозит в связи с возведением многоквартирных домов в центре. Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов выложил небольшое видео, снятое возле строящегося жилого комплекса «Байкал-Сити» на улице Смолина. Ранее представитель застройщика озвучивал, что там будет 540 квартир.

«Задался вопросом. Где будут парковаться жители этого дома?) Где будут учиться дети этого дома?» - написал в Facebook Алексей Гыргенов.


Пользователи отметили, что вопрос животрепещущий. «Все задают эти вопросы», «Я этим вопросом уже давно задаюсь», - делятся улан-удэнцы в комментариях.

Некоторые предрекли, что жильцы такого огромного дома будут ставить машины прямо на площади Советов.

- На площади, возле мэрии, - написал местный житель.

- Прикольно получится. Вечером все чиновники разъезжаются по домам. А утром, когда приедут на работу, мест парковочных не будет. Вот тогда и встанет вопрос о подземной парковке на площади Советов, - поделился другой улан-удэнец.

Также горожане делятся мнением, что, вероятно, машинами будут забивать другие дворы по соседству.

Отметился в комментариях и известный бурятский певец Чингис Ли, попытавшийся успокоить улан-удэнцев.

- Там подземный паркинг. Мы там квартиру забронировали, - написал он.

Отметим, проблема парковок в центре города обострилась в связи с точечными застройками в районе Виадука уже давно. К примеру, жильцы многоквартирных домов на улице Модогоева (эти дома окружили детский садик №52) имеют возможность подземного паркинга. Но из-за высокой цены на машиноместо не все стали ими пользоваться. В результате этого автомобилями жильцов этих домов каждый день забита парковка возле Бурятского делового центра.

Как сообщал «Байкал-Daily», точечная застройка на Смолина, против которой ранее выступали архитекторы, продолжается. Здесь планируется воткнуть ещё одно офисное здание.
парковка
 
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