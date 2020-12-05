В центре Улан-Удэ воткнут ещё одно офисное здание





В Улан-Удэ стало известно о планах по ещё одной точечной застройке в самом центре города, на улице Смолина. Ранее на вытянутой в линию улице уже появились разноплановые здания, в том числе две 18-этажные высотки, длинный многоквартирный дом, который в народе уже окрестили «китайской стеной». Девятиэтажное офисное здание до сих пор полностью не заполнено арендаторами. Между тем, планируется возведение очередного офисного здания на свободном пока участке неподалёку.Здание воткнут прямо возле кожно-венерологического диспансера. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь земельного участка, который решено «освоить», составляет 798 квадратных метров. Вид разрешённого использования – для размещения гостиниц.Отметим, эксперты уже не раз негативно высказывались о многоэтажных проектах в центре города. Архитекторы, в их числе, например, бывший главный архитектор Улан-Удэ Павел Зильберман, били тревогу, когда многоэтажки на Смолина только планировались к строительству. Зильберман заявлял об «изуродованных градостроительных решениях застройки центра города». Высказывались опасения, что улица Смолина «в перспективе получится неизвестно какой».- Здания проектируются таким образом, что не формируют ни улицу, ни ансамбль. Меня вообще удивляет, что, начиная от Селенгинского моста, улица настолько разношёрстная. Чувствую, что береговая территория будет формироваться такими точечными зданиями, - говорила участница профильного совещания ещё в 2015 году.Спустя пять лет стало ясно, что опасения специалистов сбылись.