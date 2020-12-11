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В Улан-Удэ до конца года сдадут шесть многоквартирных домов

В Улан-Удэ до конца года сдадут шесть многоквартирных домов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас застройщики оформляют необходимые документы

До конца года в Бурятии должно быть введено в эксплуатацию 251 тысяча квадратных метров жилья, львиная доля приходится на Улан-Удэ – 155 тысяч «квадратов». Сегодня, 11 декабря, министр строительства Бурятии Николай Рузавин, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаев осмотрели новые многоквартирные дома и их готовность ввода в эксплуатацию.

Первым был проинспектирован жилой комплекс на улице Корабельная. В доме 16 этажей и 180 квартир. Здание уже прошло все необходимые проверки и сдано в эксплуатацию.

- Люди уже могут заезжать в свои квартиры. На следующий год планируем ввести в эксплуатацию дом на Смолина 67, там 540 квартир. На улице Бабушкина четыре здания. Там порядка 600 квартир, - рассказал представитель застройщика Владимир Хусаев.

Также был осмотрен жилищный комплекс «Молодёжный». В этом году застройщик вводит в эксплуатацию третий из четырёх блоков ЖК. Первые два были сданы в 2017 и 2019 годах.

К новому дому уже подведены все необходимые коммуникации – свет, вода и тепло. Сейчас застройщик ожидает заключение от службы государственного строительного надзора о соответствии здания с проектом. В последующем остаётся лишь зарегистрировать право и передать квартиры жильцам.

- Планы на следующий год – это четвёртый пусковой комплекс, там ещё 100 квартир. На сегодня проектно-сметная документация разработана и передана на экспертизу. В следующем году начнём строительство, - поделился планами руководитель Ипотечной корпорации Бурятии Анатолий Бирюков.

В целом по Улан-Удэ должно быть введено в эксплуатацию 90 тыс. кв. м. многоквартирных домов и порядка 65 тысяч индивидуальной жилищной застройки. На сегодняшний день по многоквартирным домом осталось ввести 36 тысяч квадратных метров - это шесть многоэтажек. По словам председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаева, рисков срыва выполнения плана нет, до Нового года все дома будут сданы.

- Что касается индивидуальных жилых домов. 8 декабря подписан новый закон о продлении так называемой «дачной амнистии». Там есть существенные дополнения к этому закону. Ранее наши жители, которые имели земельные участки с неоформленными домами на землях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки и ЛПХ, не могли узакониваться. Теперь закон позволяет узакониться. 18 декабря закон вступает в силу, - рассказал Жамсо Гармаев.


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