В Бурятии медиков Калмыкии поощрили благодарственными письмами

- Мы очень сдружились с коллегами, они сразу влились в наш коллектив. Хорошие, добрые и отзывчивые люди! Даже не хочется, чтобы они уезжали. С удовольствием ждём ответное приглашение, что посмотреть, как работает система здравоохранения и Республики Калмыкия, - сказала Татьяна Сымбелова, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы.





Накануне, 19 декабря, в правительстве Бурятии состоялось торжественное вручение благодарственных писем медицинским работникам из Калмыкии. Специалистов поблагодарили заместитель председателя правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов и министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Калмыцкие медики прибыли в Бурятию для оказания практической помощи в лечении больных и для обмена опытом в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в ноябре этого года, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Визит медиков в республику состоялся благодаря личной договорённости и дружбе глав Бурятии и Калмыкии Алексея Цыденова и Бату Хасикова. В состав группы вошли врач-эпидемиолог министерства здравоохранения Калмыкии Оксана Курдюкова, врач-анестезиолог-реаниматолог Данил Убушиев, врач-инфекционист Алексей Бадмахалгаев и медицинская сестра-анестезист Оксана Зубенко.- Мы благодарим наших коллег из Калмыкии за помощь, оказанную в этот сложный период. Медики работали в ковидном госпитале на базе инфекционной больницы. При госпитале также открывался дополнительный стационар по улице Расковой, поэтому необходимы были рабочие руки и помощь коллег была очень своевременной, - отметила Евгения Лудупова.За время работы в Республиканской клинической инфекционной больнице калмыцкие медики оказали помощь более 50-ти пациентам, а также поделились опытом с бурятскими коллегами из других ковидных госпиталей Улан-Удэ и Иволгинского района, амбулаторных центров на базе городских поликлиник.- Наш приезд был бесценен в плане обмена опытом с коллегами из Бурятии и хочется отметить, что заложен такой крепкий фундамент отношений как среди наших медицинских работников, так и наших братских республик, - сказал врач-эпидемиолог Оксана Курдюкова.Делегация из Калмыкии возвращается домой в составе двух человек, врач-анестезиолог-реаниматолог Данил Убушиев и Оксана Курдюкова врач-эпидемиолог пока остаются в Улан-Удэ и вернутся на родину через неделю.