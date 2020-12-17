В Улан-Удэ пожаловались на маршрутчиков без масок

Мобильные группы проверяют жалобы жителей по отсутствию масок



На номер диспетчерской службы 112 продолжают поступать сообщения от жителей Бурятии нарушениях профилактических мероприятий в общественных местах и на транспорте. 17 декабря мобильная группа проведёт проверку на маршруте №130 после звонка жительницы Улан-Удэ. Женщина заявила о нарушениях масочного режима водителями и об отсутствии контроля в отношении пассажиров, сообщили в правительстве Бурятии.



Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проводят рейды на городских маршрутах. Только за минувшие сутки проверками охвачено 40 транспортных средств и свыше 200 пассажиров.



- Составлен протокол в отношении индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок на маршруте № 30 Улан-Удэ из-за нарушения им масочного режима, - уточнили в правительстве республики.



Также на общественном транспорте города и на межмуниципальном транспорте проверки проводит минтранс Бурятии.



Всего мобильные группы, контролирующие соблюдение мер профилактики на объектах торговли, общепита и сферы услуг, за минувшие сутки составили 120 протоколов об административных правонарушениях. В период новогодних праздников работа усилена в отношении торговых центров и общепита, где ожидается сезонный наплыв посетителей.





