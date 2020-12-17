В Бурятии военные дезинфицируют самолёты после призывников

Первыми военнослужащих встречают медицинские специалисты и дезинфекционные подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) защиты, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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В Восточный военный округ прибывают крупные команды призывников. На днях самолётом военно-транспортной авиации прибыла крупная партия новобранцев, для прохождения службы в соединениях и воинских частях в Бурятии.Новобранцы проходят термометрию и телесный осмотр. Затем их разместят в отельном подразделении, где они повторно сдадут анализы на коронавирус и приступят к общевойсковой подготовке.Кроме этого специалисты РХБ защиты проводят профилактические мероприятия на аэродроме и железнодорожном вокзале Улан-Удэ. Военные дезинфицируют транспорт, прибывающий с призывниками, а также обрабатывают прилегающую территорию. Специальной обработке подвергаются салоны самолётов и поездов, автобусы, на которых молодое пополнение везут в воинские части.С новобранцами в течение месяца будет проведён курс начальной военной подготовки. Новобранцы освоят общевоинские уставы, строевую подготовку, научатся азам ведения общевойскового боя, инженерной подготовки и научатся использовать индивидуальные средства защиты.К сбору привлечены военнослужащие, которые будут проходить службу в мотострелковых, артиллерийских подразделениях и подразделениях связи.