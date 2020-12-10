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Выставка бурятского оружейника откроется на фестивале унтов в Чите

Выставка бурятского оружейника откроется на фестивале унтов в Чите
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кроме этого, специальным гостем фестиваля может стать Даши Намдаков

В первом фестивале унтов в Чите планируют принять участие представители 14 бурятских родов, занимающиеся изготовлением этого вида обуви. На сегодняшний день поступило 24 заявки из Забайкалья и Бурятии.

- На фестивале запланирована выставка работ выдающегося ювелира и оружейника, уроженца Забайкальского края Жигжита Баясхаланова. В качестве специального гостя ожидается наш знаменитый земляк, заслуженный художник России, скульптор, уроженец села Укурик Хилокского района Даши Намдаков, - рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Напомним, фестиваль унтов пройдёт 26 декабря на центральной площади столицы Забайкалья. Его гостей ждёт выставка-ярмарка всевозможных унтов и изделий народных художественных промыслов, дефиле в унтах, народные игры и забавы. Изготовители унтов примут участие в конкурсе. Традиционная обувь будет оцениваться по разным критериям. В номинации на лучший дизайн женских, мужских и детских унтов жюри оценят удобство колодки, оригинальность модели, фурнитуру. Также мастера будут состязаться в номинациях на лучшую семейную мастерскую. Кроме того, учреждена специальная премия за сохранение традиций имени Бальжина Намдакова – известного народного мастера Бурятии и Забайкалья, уроженца села Укурик Хилокского района. По итогам конкурса жюри определит самые красивые, теплые и удобные унты. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Забайкальский край Чита фестиваль унты выставка
 
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