В Чите впервые проведут фестиваль унтов

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкальского края

Мастера Забайкалья и Бурятии представят жителям и гостям города унты на любой вкус



Первый фестиваль унтов пройдёт в Чите 26 декабря. На площади Ленина краевой столицы соберутся мастера традиционной обуви из Забайкалья и Бурятии, а также гости мероприятия. Целью мероприятия станет сохранение и развитие традиционных и современных народных художественных промыслов и ремесёл. Кроме того, проведение фестиваля направлено на развитие рынка продукции и профессиональных связей, а также на презентацию предпринимателей.



- Наш Забайкальский край славится своей неповторимой богатой культурой, которая уникальна во всех её проявлениях. Часть её – это традиционная забайкальская обувь, которая испокон веков была неотъемлемым элементом зимней одежды коренных народов региона. Сейчас изготовление унтов переросло в настоящее искусство и стало знаковым атрибутом забайкальской культуры, - поделилась министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



На фестивале гостей ждёт выставка-ярмарка всевозможных унтов и изделий народных художественных промыслов. Кроме того, горожане могут полюбоваться на дефиле в унтах, поучаствовать в народных играх и забавах и в фотоакции «А я в унтах», а изготовителей традиционной забайкальской обуви ждёт конкурс. Производители будут соревноваться по разным критериям. В номинации на лучший дизайн женских, мужских и детских унтов жюри будет оценивать удобство колодки, оригинальность модели, фурнитуру. Также мастера будут состязаться в номинациях на лучшую семейную мастерскую, на лучшего продукт-менеджера и за сохранение традиций имени Бальжина Намдакова – известного народного мастера Бурятии и Забайкалья, уроженца села Укурик Хилокского района и отца скульптора Даши Намдакова. По итогам жюри определит самые красивые, тёплые и удобные унты.



Мероприятие пройдёт с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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