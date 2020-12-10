Борица из Усть-Ордынского округа стала призёром всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

На турнире в честь Александра Невского она завоевала бронзовую медаль



Уроженка Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Анита Максимова заняла третье место на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Турнир среди юношей и девушек до 16 лет проходил 6 и 7 декабря в Смоленске.



Анита Максимова выступала в весовой категории 46 кг, где за медали боролись ещё 12 спортсменок. Она провела четыре схватки, из них в трёх одержала победу. В начале со счётом 10:0 Анита выиграла у Кристины Бочаровой из Белгородской области, затем одержала чистую победу над спортсменкой из республики Коми Екатериной Ермиловой. Уступила она Виолетте Бирюковой из Санкт-Петербурга, а в схватке за бронзу со счётом 10:0 победила московскую представительницу Анну Сидорову.



Спортсменка тренируется в Осинской детско-юношеской спортивной школе имени В.В. Кузина у тренера Александра Балтуева.



В этих соревнованиях также приняли участие и другие воспитанники Осинской ДЮСШ имени В.В. Кузина: Виктор Николаев и Александр Тарасов. Всего в турнире участвовало более 400 человек из 31 региона России. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

