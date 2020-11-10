Победители получат призы
15 ноября - во всемирный день вторичной переработки отходов - по всей стране стартует всероссийский экологический диктант.
Экодиктант пройдёт 15-16 ноября в онлайн формате на интернет-портале: экодиктант.рус. На портале можно ознакомиться с видеоинструкциями, а также полезными и познавательными материалами по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений.
Принять участие может любой желающий в возрасте от 12 лет. Все участники получат сертификаты, а победители – почётные грамоты и призы.
Жители Бурятии могут проверить свои экознания
Общество, Фото:
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