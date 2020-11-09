Ковидному госпиталю в Улан-Удэ требуются врачи любой специальности

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

Работа по сменному графику



В республиканской клинической больнице имени Семашко для работы в госпитале для больных с СОVID-2019 требуются врачи любых специальностей, прошедшие специальное обучение количестве 36 часов. Объявление об этом появилось на странице больницы.



Уточняется, что работа по сменному графику, а заработная плата «достойная», выплачиваются стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.



Врачам также предоставляется общежитие.







