Работа по сменному графику
В республиканской клинической больнице имени Семашко для работы в госпитале для больных с СОVID-2019 требуются врачи любых специальностей, прошедшие специальное обучение количестве 36 часов. Объявление об этом появилось на странице больницы.
Уточняется, что работа по сменному графику, а заработная плата «достойная», выплачиваются стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
Врачам также предоставляется общежитие.
Ковидному госпиталю в Улан-Удэ требуются врачи любой специальности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Съёмочная группа ищет юных актёров
Здесь отремонтировали две баскетбольные площадки
Максимальная температура составит +8
Всего задействовано 10 автомобилей
Люди хотят сделать самодельные держатели для медиков
Масочный режим становится тотальным
Общее число случаев заражения приближается к 27 тысячам
Сейчас людям приходится ходить по дороге
Экраны появились на федеральной трассе в селе Жимбира
Учения по радиационной безопасности провела Читинская таможня
Была подарена и художественная литература, и правовая
В школах Иркутской области сегодня, 9 ноября, начался образовательный процесс
На капремонт выделено 13,2 миллиона рублей
Каждый каток будет устанавливать свои ограничения
Самой главной наградой Иннокентий Иванович считал звание заслуженного работника МВД СССР