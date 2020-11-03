В Улан-Удэ на Ербанова появится третья полоса движения









Ремонт дороги по улицам Ербанова и Коммунистическая находится на стадии завершения, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Идёт укладка плиточного тротуара. Также по улице будет изменено движение пешеходов – регулируемый переход от Дома быта перенесут на другое место.- Новый пешеходный переход будет возле здания «Байкал Плаза». Сейчас там уже есть подходы, ожидается поставка светофорного оборудования. Также на перекрестке будет устроен островок безопасности, - рассказал заместитель директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.Участок дороги по улице Ербанова в эту ремонтную кампанию расширили – там появится третья полоса движения. Схема движения автомобильного транспорта и пешеходов в ближайшее время будет изменена.В мэрии уточнили, что дорогу обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Между тем, ремонт дороги по улице Партизанская уже завершён. На этом объекте, по словам депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергея Бурдикова, подрядная организация «Доринвест» сделала многое из того, что не было запланировано изначально.- Первое - это дополнительная парковка на 10 машиномест. Здесь школа большая, нагрузка автомобильная большая, плюс утром совершают выезды спецавтомобили СИЗО, которые проехать не могли. Второе – раньше здесь был выдающийся столб, который стоял по середине тротуара. Передвинуть его не могли, потому что не хватало длины кабеля. Подрядчик и городские службы сработали оперативно и убрали с тротуара. Ну, и самое главное – раньше после каждого дождя на дороге образовывалась огромная лужа, причем по тротуару тоже нельзя было пройти, потому что проезжающие машины заливали его. Здесь выстроили геометрию улицы, геодезисты и подрядчик очень хорошо отработали. Теперь вся вода отводится в определенный участок и не остается на улице. Это вот редкий пример, когда действительно то, что обещали, то, что с самого начала жители просили, сделали так, как нужно, - рассказал Сергей Бурдиков.Дорогу ремонтировали комплексно – устроили все съезды, тротуары и искусственную неровность. Также возле гимназии №33 оставили участки для последующего озеленения. Во время ремонта было еще одно нововведение, касающееся устройства люков.- Часто, наверное, видите, когда сначала закатают улицу, потом вырежут участки под люки и после этого появляются вокруг неровности. Здесь было так, что сначала выставили слой, потом положили опорные кольца, сверху прошел каток и видите, что вокруг всех люков никаких вырезов и сделано все аккуратно. Такое сделали впервые в этом году на нескольких дорогах в качестве эксперимента, результат хороший, - отметил депутат.В настоящий момент общая готовность всех ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участков составляет более 95%.Улан-Удэ участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 млн рублей.