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Коллектив из Бурятии примет участие в двух фестивалях во Владивостоке

Коллектив из Бурятии примет участие в двух фестивалях во Владивостоке
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Фестивали «Салют Победы» и «Дни мира на Тихом океане» пройдут с 3 по 6 сентября

Народный ансамбль песни и танца «Саяны» Тункинского района Бурятии выехал во Владивосток. Творческую делегацию возглавила начальник управления культуры района Светлана Тулаева. Коллектив примет участие сразу в двух фестивалях народного творчества.

Всероссийский фестиваль «Салют Победы» пройдёт с 3 по 5 сентября 2020 года. Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе: выступления коллективов, творческая лаборатория с участием выдающихся деятелей культуры и искусства Москвы и Владивостока, мастер-классы по хореографическим, театральным и вокальным дисциплинам, обширная культурная программа для участников фестиваля.

6 сентября «Саяны» участвуют в международном фестивале «Дни мира на Тихом океане», приуроченного к 75-летию окончания Второй мировой войны. В гала-концерте фестиваля выступят также творческие коллективы Дальневосточного федерального округа и Сибири.

Отметим, что в 2019 году народный ансамбль песни и танца «Саяны» награждён государственной премией Бурятии за заслуги в развитии народного творчества в номинации «Народный коллектив любительского художественного творчества». Руководит коллективом Оюна Таряшинова. В 2018 году она вошла в четвёрку «лучших работников муниципальных учреждений культуры республики Бурятия», сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
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