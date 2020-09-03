Коллектив из Бурятии примет участие в двух фестивалях во Владивостоке

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Фестивали «Салют Победы» и «Дни мира на Тихом океане» пройдут с 3 по 6 сентября



Народный ансамбль песни и танца «Саяны» Тункинского района Бурятии выехал во Владивосток. Творческую делегацию возглавила начальник управления культуры района Светлана Тулаева. Коллектив примет участие сразу в двух фестивалях народного творчества.



Всероссийский фестиваль «Салют Победы» пройдёт с 3 по 5 сентября 2020 года. Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программе: выступления коллективов, творческая лаборатория с участием выдающихся деятелей культуры и искусства Москвы и Владивостока, мастер-классы по хореографическим, театральным и вокальным дисциплинам, обширная культурная программа для участников фестиваля.



6 сентября «Саяны» участвуют в международном фестивале «Дни мира на Тихом океане», приуроченного к 75-летию окончания Второй мировой войны. В гала-концерте фестиваля выступят также творческие коллективы Дальневосточного федерального округа и Сибири.



Отметим, что в 2019 году народный ансамбль песни и танца «Саяны» награждён государственной премией Бурятии за заслуги в развитии народного творчества в номинации «Народный коллектив любительского художественного творчества». Руководит коллективом Оюна Таряшинова. В 2018 году она вошла в четвёрку «лучших работников муниципальных учреждений культуры республики Бурятия», сообщает пресс-служба минкультуры РБ.

