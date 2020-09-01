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В Бурятии рассказали, как пройдёт новый учебный год

В Бурятии рассказали, как пройдёт новый учебный год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
День знаний отмечается только в 23 школах

В Бурятии сегодня, 1 сентября, начался новый учебный год. В период пандемии коронавируса День знаний отмечается в 23 школах, а торжественные линейки организовали только для 1 и 11 классов. Известно, что сегодня для школьников запланировано проведение уроков здоровья, бесед и классных часов по профилактике заболеваемости коронавирусом.

Всего, по предварительной оценке, с сегодняшнего дня в 455 школах республики будет учиться более 147 тысяч детей, в том числе 65,5 тысяч учащихся 1-4 классов, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Организация обучения в период пандемии

Этот учебный год особенный – из-за коронавируса образовательным учреждениям приходится вводить новые правила и соответствовать всем требованиям, выдвинутым главным санитарным врачом страны.

Так, все учреждения дошкольного, общего, среднего профессионального образований уже обеспечены термометрами, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, а также будут оснащены обеззараживателями. При входе в каждую образовательную организацию будет проводиться обязательная термометрия, а на входе в столовые и уборные установлены дозаторы с антисептиком.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий в условиях пандемии в образовательных организациях республики запрещено проведение массовых мероприятий, утверждён перечень необходимых мероприятий и назначены ответственные, организована работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием масок.

Кроме того, в школах за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Соответствующие «гибкие графики» расписания уже согласованы с территориальными отделами Роспотребнадзора по Бурятии.

Проведение занятий в вузах будет проходить согласно с рекомендациями Роспотребнадзора по Бурятии. Так, в БГУ максимальное количество поточных лекций, где 50 и более человек переведут в дистанционную форму. Расписание учебных занятий в университете составят с максимальным разобщением учебных групп.

О бесплатных учебниках и горячем питании

Все школы Бурятии к началу учебного года обеспечены учебниками на 100%. Основной источник приобретения учебников - средства республиканской субвенции муниципальным образованием на обеспечение образовательной деятельности. Норматив составил 1500 рублей на одного ученика в год.

Кроме того, за счёт целевых средств республиканского бюджета приобретены учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 10 млн 439 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии горячее питание младшеклассникам начнут выдавать со 2 сентября. В районах, где организация горячего питания задержится, детям будут выдавать продуктовые наборы. 

На предоставление учащимся 1-4 классов горячего питания бюджете республики предусмотрено 306,2 млн рублей, в том числе 259,9 млн рублей из федерального бюджета и 46,3 млн. рублей из республиканского бюджета. Стоимость питания учащихся начальных классов устанавливается из расчета не менее 63,5 рублей в день на одного ученика.

Строительство новых школ и детских садов

В Бурятии продолжается строительство новых школ. Так, до конца 2020 года будет построено пять школ – в посёлке Аршан Тункинского района, посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района, селе Клюевка Кабанского района, школа № 40 в Улан-Удэ и пристрой к школе № 49.

На будущий год закончится строительство самой большой школы в республике на 1275 мест по улице Автотранспортная в Улан-Удэ.

В 2018 году были построены школы №63 в Улан-Удэ и в селе Гурульба Иволгинского района. В рамках национального проекта «Образование» в 2019 году было построено пять школ в таких густонаселенных местах, как Поселье, Хойтобэе, Нижний Саянтуй, корпус 25-й школы и пристрой к гимназии № 33.

Восемь детских садов появятся в республике до конца этого года - планируется завершение строительства детского сада в селе Сосново-Озерское Еравнинского района, в селе Хойтобэе Иволгинского района, в Гурульбе, в Нижнем Саянтуе Тарбагатайского района, в мкр. 140 а в Улан-Удэ, в микрорайонах Забайкальский и Дивизионный, по улице Боевая. В настоящее время уже построен детский сад в микрорайоне Сокол.

В следующем году будут построены два детских сада - по улицам Конечная и Лермонтова в Улан-Удэ.

12 детсадов уже построены в прошлом году - в селе Эрхирик Заиграевского района, Сотниково Иволгинского района, в микрайонах Звездный, Стеклозавод, Сосновый Бор, Энергетик, по улицам Толстихина и Каландаришвили, в 102, 111, 115, 142 кварталах Улан-Удэ.


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