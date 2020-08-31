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В Бурятии горячее питание младшеклассникам начнут выдавать со 2 сентября

В Бурятии горячее питание младшеклассникам начнут выдавать со 2 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В районах, где организация горячего питания задержится, детям будут выдавать продуктовые наборы

31 августа глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение министерству образования республики установить родительский контроль за фактической готовностью школ по организации бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Практика связи с родительским сообществом у нас уже существует, в прошлом году мы с родителями отрабатывали контроль школ по температурному режиму. В этом году я прошу по такому же принципу установить родительский контроль и получить информацию по готовности и фактической организации горячего питания, - подчеркнул Алексей Цыденов.

В новом учебном году 65,5 тысяч учеников начальных классов школ будут обеспечены горячим питанием. На эти цели выделено 306,2 млн руб., в том числе 259,9 млн руб. из федерального бюджета и 46,3 млн. руб. из республиканского бюджета.

- Во всех районах республики проводится заключение договоров с поставщиками. Надеемся, что ко 2 сентября в большинстве муниципальных образований организация горячего питания будет завершена. В Улан-Удэ горячее питание готовы начать с 1 сентября, - добавил министр образования республики Баир Жалсанов, в

Глава Бурятии, в свою очередь подчеркнул, что горячее питание, либо выдача продуктовых наборов, должна начаться со 2 сентября во всех районах республики и Улан-Удэ без исключения.

- Бесплатное горячее питание должны начать выдавать не в большинстве муниципалитетов, во всех школах республики со 2 сентября. Если нет такой возможности, существует продуктовый набор, согласованный Роспотребнадзором. Пока те муниципалитеты, которые согласовывают процедуру поставки продуктов для организации горячих обедов, должны временно организовать выдачу продуктовых наборов. По школам, где у нас в принципе невозможно организовать горячее питание, необходимо срочно отработать с Роспотребнадзором продуктовые наборы. У нас таких районов не так много, поэтому наборы должны начать выдавать уже со 2 сентября. Прошу, еще раз, отработать этот вопрос с родительским сообществом, - отметил Алексей Цыденов.
школьное питание школы
 
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