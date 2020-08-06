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На три дня перекроют дорогу в центре в Улан-Удэ

На три дня перекроют дорогу в центре в Улан-Удэ
Общество, 
Неудобства связаны с дорожным ремонтом

В Улан-Удэ временно изменится схема некоторых автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 23:00 7 августа до 6:00 10 августа будет изменена схема движения автобусов по маршрутам №№ 2, 3, 15, 33, 37, 77, 80, 82, 95. Это связано с проведением ремонтных работ по ул. Ленина.

Объезд закрытого для движения участка будет по ул. Сухэ-Батора, ул. Смолина – далее по утверждённым схемам.

Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.


дорожный ремонт дороги
 
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