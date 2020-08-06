Неудобства связаны с дорожным ремонтом
В Улан-Удэ временно изменится схема некоторых автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 23:00 7 августа до 6:00 10 августа будет изменена схема движения автобусов по маршрутам №№ 2, 3, 15, 33, 37, 77, 80, 82, 95. Это связано с проведением ремонтных работ по ул. Ленина.
Объезд закрытого для движения участка будет по ул. Сухэ-Батора, ул. Смолина – далее по утверждённым схемам.
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.
На три дня перекроют дорогу в центре в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Неудобства связаны с дорожным ремонтом
Дром выяснял, где жители Бурятии оставляют машины на ночь
Древлеправославный храм преобразился к праздничной дате
Число нарушений закона в сфере ЖКХ в Бурятии растёт
Экзамен пройдёт в два этапа
Возможны грозы, ливни, ветер
Победителей онлайн-турниров наградят денежными призами и грамотами
Издание стало «говорящим» по просьбе слабовидящих читателей
Работы примут участие в выставке в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Мероприятие проводится в 3 номинациях: «Во саду ли, в огороде», «Яблоко медовое» и «Яблочные фантазии»
Ранее, в первый день дополнительного периода, на экзамены в городе пришло пять человек
В финал «Творимир-2020» вышли 12 команд
Воинские эшелоны танкового соединения ВВО отправились на полигон «Бурдуны» для участия в учениях
Его нашли на озере ослабленным и истощённым
Участниками станут шахматисты, имеющие первый спортивный разряд и выше