 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Июля

14 Июля

Популярное

В почтовых отделениях Бурятии доступно оформление ОСАГО

В почтовых отделениях Бурятии доступно оформление ОСАГО
Общество,  Фото:УФПС РБ
Услугу можно получить во всех отделениях региона

В почтовых отделениях Бурятии теперь возможно оформление полисов ОСАГО. Автовладельцы смогут воспользоваться услугой во всех отделениях республики.

Почта России сотрудничает со страховыми компаниями онлайн. Её партнёрами выступают страховая компания Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах». После заполнения всех необходимых данных оператор почтового отделения отправляет запрос страховщикам и получает расчёт страховой премии от разных страховых компаний. Таким образом, клиент получает возможность выбрать оптимальный для себя вариант оформления полиса ОСАГО.

- Партнёрство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населённых пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населённого пункта, так как почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан нашей страны. Мы стремимся наполнить отделения почтовой связи услугами, направленными на повышение качества жизни жителей республики как в городах, так и в малых населённых пунктах, – отметила заместитель директора по коммерции УФПС Республики Бурятия АО «Почта России» Светлана Убеева.

Для оформления полиса ОСАГО в почтовом отделении потребуются ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, регистрационный номер, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше трех лет. Документы могут быть представлены в оригиналах. 
Почта России Бурятия ОСАГО страхование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В почтовых отделениях Бурятии доступно оформление ОСАГО
В почтовых отделениях Бурятии доступно оформление ОСАГО
Общество, 15.07.2020
Услугу можно получить во всех отделениях региона
В Бурятии в страховой стаж пенсионерки не включили 20 лет работы
В Бурятии в страховой стаж пенсионерки не включили 20 лет работы
Общество, 15.07.2020
Прокуратура помогла пенсионерке получить право на доплату к пенсии за «сельский стаж»
В Бурятии ухудшается погода
В Бурятии ухудшается погода
Общество, 15.07.2020
Местами возможен град
В Бурятии запущена программа лояльности доноров
В Бурятии запущена программа лояльности доноров
Общество, 14.07.2020
16 организаций республики готовы предоставить скидки на товары и услуги людям, регулярно сдающим кровь
Жители Бурятии, не подтвердившие право на кредитные каникулы, могут сохранить отсрочку
Жители Бурятии, не подтвердившие право на кредитные каникулы, могут сохранить отсрочку
Общество, 14.07.2020
Банкам разрешено подключать собственные программы реструктуризации с той даты, с которой вёлся отсчёт каникул по закону
В Чите возобновлена деятельность дежурных групп в детсадах
В Чите возобновлена деятельность дежурных групп в детсадах
Общество, 14.07.2020
Группы откроются в 32 дошкольных учреждениях
Более 14000 жителей Бурятии получат значки ГТО
Более 14000 жителей Бурятии получат значки ГТО
Общество, 14.07.2020
В республику прибыли знаки отличия комплекса ГТО
В Забайкалье День фольклора отметят в соцсетях
В Забайкалье День фольклора отметят в соцсетях
Общество, 14.07.2020
В рамках праздника будут подведены итоги дистанционного конкурса «Национальный костюм Забайкалья»
В Иркутской области построен новый мост через реку Куда
В Иркутской области построен новый мост через реку Куда
Общество, 14.07.2020
Длина сталежелезобетонного сооружения – 134 метра
В Забайкалье ужесточат контроль за перевозками
В Забайкалье ужесточат контроль за перевозками
Общество, 14.07.2020
Для незаконных перевозчиков будут увеличены штрафы и ужесточены меры
Молодым лейтенантам в Бурятии дадут служебное жильё
Молодым лейтенантам в Бурятии дадут служебное жильё
Общество, 14.07.2020
Инфраструктура военных городков включает в себя, помимо жилых домов, детские сады, школы, культурные центры
Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 ищет таланты
Рэпер из Улан-Удэ Everthe8 ищет таланты
Общество, 14.07.2020
Everthe8 набирает музыкантов, художников и видеомейкеров

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^