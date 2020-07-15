В почтовых отделениях Бурятии доступно оформление ОСАГО

Общество, Фото: УФПС РБ

Услугу можно получить во всех отделениях региона



В почтовых отделениях Бурятии теперь возможно оформление полисов ОСАГО. Автовладельцы смогут воспользоваться услугой во всех отделениях республики.



Почта России сотрудничает со страховыми компаниями онлайн. Её партнёрами выступают страховая компания Страховой Дом ВСК, «Согласие» и «Росгосстрах». После заполнения всех необходимых данных оператор почтового отделения отправляет запрос страховщикам и получает расчёт страховой премии от разных страховых компаний. Таким образом, клиент получает возможность выбрать оптимальный для себя вариант оформления полиса ОСАГО.



- Партнёрство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населённых пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населённого пункта, так как почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан нашей страны. Мы стремимся наполнить отделения почтовой связи услугами, направленными на повышение качества жизни жителей республики как в городах, так и в малых населённых пунктах, – отметила заместитель директора по коммерции УФПС Республики Бурятия АО «Почта России» Светлана Убеева.



Для оформления полиса ОСАГО в почтовом отделении потребуются ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, регистрационный номер, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше трех лет. Документы могут быть представлены в оригиналах.

