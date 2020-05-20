В республике сохраняется неустойчивая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 мая по республике ночью по юго-западу, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 тепла, по северу до 2-7 мороза, днём 16-21, местами 9-14 тепла.
Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 4-6, днём 18-20 тепла.
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, Фото:
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