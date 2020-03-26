Он выбросил номерные знаки и неисправную магнитолу из авто
В Заиграевском районе Бурятии поздно вечером 21 марта в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106. 37-летняя жительница одного из садоводческих товариществ рассказала, что отсутствовала дома целый день. По приезду хозяйка обнаружила, что из гаража угнан автомобиль.
Полицейские задержали 19-летнего ранее не судимого жителя села Эрхирик.
Установлено, что днём молодой человек проник через забор в ограду и оттуда прошёл в гараж. Угнав автомобиль, молодой человек выбросил номерные знаки и неисправную магнитолу.
Угонщик, планируя пользоваться автомобилем, спрятал его у себя в ограде.
Украденная машина изъята и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии парень спрятал угнанные «Жигули» у себя в ограде
Общество, Фото:
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