В Бурятии парень спрятал угнанные «Жигули» у себя в ограде

Он выбросил номерные знаки и неисправную магнитолу из авто



В Заиграевском районе Бурятии поздно вечером 21 марта в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2106. 37-летняя жительница одного из садоводческих товариществ рассказала, что отсутствовала дома целый день. По приезду хозяйка обнаружила, что из гаража угнан автомобиль.



Полицейские задержали 19-летнего ранее не судимого жителя села Эрхирик.



Установлено, что днём молодой человек проник через забор в ограду и оттуда прошёл в гараж. Угнав автомобиль, молодой человек выбросил номерные знаки и неисправную магнитолу.



Угонщик, планируя пользоваться автомобилем, спрятал его у себя в ограде.



Украденная машина изъята и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

