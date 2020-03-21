В Бурятии взамен Дому культуры с плесенью построят новый

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Алексей Цыденов посетил социальные объекты и встретился с населением в Муйском районе



Глава Бурятии в ходе рабочей поездки в Муйский район посетил дом культуры «Верас», центр по обучению водителей, детско-юношескую спортивную школу, а также встретился с молодежным советом, активистами ТОС и местными жителями.



В ДК «Верас» работают 20 человек, а творчеством в коллективах разной направленности занимаются почти 400 местных жителей всех возрастов.



Как рассказала директор дома культуры Ирина Скосырская, несмотря на внешнюю ухоженность, здание клуба давно нуждается в ремонте. Творческие коллективы работают в шлако-засыпном строении, которому более 30 лет.



- За длительный период эксплуатации здания произошло проседание шлаковой засыпки, в стенах образовались пустоты, что привело к промерзаниям стен и межоконных проемов. В зимний период в здании очень холодно, мы пользуемся электрическими обогревателями. Из-за протечки крыши потолок в ДК находится в ветхом состоянии, на потолке и стенах появись грибок и плесень, - отметила Ирина Скосырская.



Выходом из сложившейся ситуации местные работники и деятели культуры видят строительство центра культурного развития в Таксимо, где разместятся дом культуры «Верас», библиотека и детская школа искусств. В бюджетах Муйского района и самого посёлка на 2020 год запланированы средства на разработку проектно-сметной документации двухэтажного здания в объёме 6,3 млн рублей.



Глава Бурятии отметил, что пока ответственным нужно работать над проектом нового ДК. А также посоветовал заявиться на федеральную субсидию на получение оборудования для организации в поселке кинотеатра.



- Начинайте делать проект. Как только он будет готов, будем искать под него финансирование. Это может быть и президентская «дальневосточная» субсидия, и нацпроект, посмотрим, - отметил глава региона.



Следующим объектом, который посетил Алексей Цыденов, стал учебный центр, где готовят водителей и дают знания по техническому обслуживанию автомобилей старшеклассникам и взрослым.



Капитальный ремонт в зданиях образовательной организации не проводился с момента основания учреждения - с 1989 года.



Как сообщила начальник районного управления образования Наталья Зарубина, сегодня необходим ремонт двух ангаров, где размещаются учебные автомобили и проводятся практические занятия.



- В помещении для практических занятий протекает крыша, зимой очень холодно, его необходимо утеплить, провести здесь отопление, поменять обшивку. Мы предлагаем рассмотреть возможность включения нашего центра в «дальневосточную» субсидию. Это позволит нам увеличить охват детей, получающих дополнительное образование, - обратилась Наталья Зарубина к Алексею Цыденову.



Во втором ангаре планируется развивать технические направления и спортивные секции, сделать скалодром и открыть клуб юных картингистов.



- Мы посмотрели ваши ангары. В принципе, здесь можно сделать спортзалы. Будем думать как, потому что хороший спортзал местной молодёжи нужен, - отметил Алексей Цыденов.



На берегу реки Муя Алексей Цыденов встретился с юнармейцами, волонтёрами и членами молодежного совета при районном совете депутатов. Активисты задали главе Бурятии вопросы о развитии посёлка, о привлечении молодых кадров в Таксимо.



- Нельзя рассматривать посёлок, обслуживающий железную дорогу, как неразвивающийся. У нас много посёлков, которые что-то обслуживают: Саган-Нур обслуживает угольный разрез, Сосновоозёрск – флюоритовый и цинковый ГОК. Всегда есть якорное производство, вокруг которого всё строится. От Тайшета до Комсомольска протянулись населённые пункты, для которых железная дорога базовой является, есть и будет. И это нормально. Если базовой для вас будет не железная дорога, то мы можем предложить меры поддержки: налоговые льготы, субсидии, дотации гранты и т.д. Молодёжи мы также можем предложить обучение, ведь только вы знаете, как ваш посёлок должен развиваться и какие нужно готовить молодые кадры. Может быть, для вас выгодно производство дикоросов или сувениров, - ответил глава республики.



Алексей Цыденов также рассказал, что кадры понадобятся в сфере добычи полезных ископаемых. Республика уже заключила соглашение с Росгеологией, поэтому финансирование геологоразведки увеличится многократно.



Молодёжь интересовалась, как привлечь молодых специалистов в бюджетную сферу в Муйском районе и удержать их, как найти жилье, организовать досуг и вовлечь районных жителей в спорт.



Глава Бурятии рассказал о государственных программах, которые позволяют молодым специалистам трудоустроиться в районах и о проектах, в рамках которых строятся объекты социальной инфраструктуры, где также создаются рабочие места.



После встречи молодёжным активом Алексей Цыденов посетил борцовскую юрту и единственную в Муйском районе детско-юношескую спортивную школу. В 2019 году в здании ДЮСШ сделали ремонт за счет средств президентской «дальневосточной» субсидии: заменили и установили окна, обновили кабинеты и спортзалы. В школе более 400 человек занимается девятью видами спорта, в том числе по гиревому спортом, баскетболом, волейболом, борьбой и боксом.



Также делегация правительства республики посетила Муйскую центральную районную больницу, куда поступило новое оборудование, встретилась с активистами движения ТОС и местными жителями.



В ходе последней встречи обсуждались вопросы переселения из аварийного и ветхого жилья, улучшения качества сотовой связи, регулирование численности безнадзорных собак, пассажирское транспортное сообщение внутри поселений по приемлемому тарифу, заработная плата педагогов дошкольного образования, обустройство спортивных площадок и многое другое.

Вопросы жителей, которые остались без ответов, занесены в протокол для дальнейшей работы, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



