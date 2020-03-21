В Бурятии взамен Дому культуры с плесенью построят новый

Алексей Цыденов посетил социальные объекты и встретился с населением в Муйском районе
Глава Бурятии в ходе рабочей поездки в Муйский район посетил дом культуры «Верас», центр по обучению водителей, детско-юношескую спортивную школу, а также встретился с молодежным советом, активистами ТОС и местными жителями.
В ДК «Верас» работают 20 человек, а творчеством в коллективах разной направленности занимаются почти 400 местных жителей всех возрастов.
Как рассказала директор дома культуры Ирина Скосырская, несмотря на внешнюю ухоженность, здание клуба давно нуждается в ремонте. Творческие коллективы работают в шлако-засыпном строении, которому более 30 лет.
- За длительный период эксплуатации здания произошло проседание шлаковой засыпки, в стенах образовались пустоты, что привело к промерзаниям стен и межоконных проемов. В зимний период в здании очень холодно, мы пользуемся электрическими обогревателями. Из-за протечки крыши потолок в ДК находится в ветхом состоянии, на потолке и стенах появись грибок и плесень, - отметила Ирина Скосырская.
Выходом из сложившейся ситуации местные работники и деятели культуры видят строительство центра культурного развития в Таксимо, где разместятся дом культуры «Верас», библиотека и детская школа искусств. В бюджетах Муйского района и самого посёлка на 2020 год запланированы средства на разработку проектно-сметной документации двухэтажного здания в объёме 6,3 млн рублей.
Глава Бурятии отметил, что пока ответственным нужно работать над проектом нового ДК. А также посоветовал заявиться на федеральную субсидию на получение оборудования для организации в поселке кинотеатра.
- Начинайте делать проект. Как только он будет готов, будем искать под него финансирование. Это может быть и президентская «дальневосточная» субсидия, и нацпроект, посмотрим, - отметил глава региона.
Следующим объектом, который посетил Алексей Цыденов, стал учебный центр, где готовят водителей и дают знания по техническому обслуживанию автомобилей старшеклассникам и взрослым.
Капитальный ремонт в зданиях образовательной организации не проводился с момента основания учреждения - с 1989 года.
Как сообщила начальник районного управления образования Наталья Зарубина, сегодня необходим ремонт двух ангаров, где размещаются учебные автомобили и проводятся практические занятия.
- В помещении для практических занятий протекает крыша, зимой очень холодно, его необходимо утеплить, провести здесь отопление, поменять обшивку. Мы предлагаем рассмотреть возможность включения нашего центра в «дальневосточную» субсидию. Это позволит нам увеличить охват детей, получающих дополнительное образование, - обратилась Наталья Зарубина к Алексею Цыденову.
Во втором ангаре планируется развивать технические направления и спортивные секции, сделать скалодром и открыть клуб юных картингистов.
- Мы посмотрели ваши ангары. В принципе, здесь можно сделать спортзалы. Будем думать как, потому что хороший спортзал местной молодёжи нужен, - отметил Алексей Цыденов.
На берегу реки Муя Алексей Цыденов встретился с юнармейцами, волонтёрами и членами молодежного совета при районном совете депутатов. Активисты задали главе Бурятии вопросы о развитии посёлка, о привлечении молодых кадров в Таксимо.
- Нельзя рассматривать посёлок, обслуживающий железную дорогу, как неразвивающийся. У нас много посёлков, которые что-то обслуживают: Саган-Нур обслуживает угольный разрез, Сосновоозёрск – флюоритовый и цинковый ГОК. Всегда есть якорное производство, вокруг которого всё строится. От Тайшета до Комсомольска протянулись населённые пункты, для которых железная дорога базовой является, есть и будет. И это нормально. Если базовой для вас будет не железная дорога, то мы можем предложить меры поддержки: налоговые льготы, субсидии, дотации гранты и т.д. Молодёжи мы также можем предложить обучение, ведь только вы знаете, как ваш посёлок должен развиваться и какие нужно готовить молодые кадры. Может быть, для вас выгодно производство дикоросов или сувениров, - ответил глава республики.
Алексей Цыденов также рассказал, что кадры понадобятся в сфере добычи полезных ископаемых. Республика уже заключила соглашение с Росгеологией, поэтому финансирование геологоразведки увеличится многократно.
Молодёжь интересовалась, как привлечь молодых специалистов в бюджетную сферу в Муйском районе и удержать их, как найти жилье, организовать досуг и вовлечь районных жителей в спорт.
Глава Бурятии рассказал о государственных программах, которые позволяют молодым специалистам трудоустроиться в районах и о проектах, в рамках которых строятся объекты социальной инфраструктуры, где также создаются рабочие места.
После встречи молодёжным активом Алексей Цыденов посетил борцовскую юрту и единственную в Муйском районе детско-юношескую спортивную школу. В 2019 году в здании ДЮСШ сделали ремонт за счет средств президентской «дальневосточной» субсидии: заменили и установили окна, обновили кабинеты и спортзалы. В школе более 400 человек занимается девятью видами спорта, в том числе по гиревому спортом, баскетболом, волейболом, борьбой и боксом.
Также делегация правительства республики посетила Муйскую центральную районную больницу, куда поступило новое оборудование, встретилась с активистами движения ТОС и местными жителями.
В ходе последней встречи обсуждались вопросы переселения из аварийного и ветхого жилья, улучшения качества сотовой связи, регулирование численности безнадзорных собак, пассажирское транспортное сообщение внутри поселений по приемлемому тарифу, заработная плата педагогов дошкольного образования, обустройство спортивных площадок и многое другое.
Вопросы жителей, которые остались без ответов, занесены в протокол для дальнейшей работы, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В Бурятии взамен Дому культуры с плесенью построят новый
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Алексей Цыденов посетил социальные объекты и встретился с населением в Муйском районе
С водителями провели беседы
Артист подсчитывает убытки
Жителей республики просят сохранять спокойствие
За кражу мужчина получил условный срок
Мужчина работает вальщиком
Возбуждено уголовное дело
Соревнования завершились в начале недели
Такие меры предприняты из-за коронавируса
Ребята стали участниками акции «Засветись!»
Также снизилась цена на огурцы, помидоры и сметану
В горах Восточного Саяна зафиксированы следы нескольких особей
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 марта по республике ночью без осадков
Общество, 20.03.2020
Предприниматели выплатят штраф
Общество, 20.03.2020
Для участия нужно записать на видео чтение поэмы Твардовского