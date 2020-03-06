КВНщики и Бурятский СПИД-центр предложили «тест на Жаргала»

По сюжету главный герой Жаргал (которого играет КВНщик Жаргал Бадмацыренов) постоянно стоит перед выбором: как лучше проехать на работу – через Элеватор или мост. Сходить вечером в ночное заведение или остаться дома? Поехать в Южную Корею и стать гастарбайтером, но при деньгах или сидеть дома и ничего не делать? Ездить на новом «Крузаке или спокойно ходить «пешкодрапом» без кредитов?





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Республиканский СПИД-центр и КВН-движение Бурятии выпустили агитационный видеоролик о мерах профилактики и борьбе с ВИЧ. Авторы и режиссёры Аюур Бат и Чингис Болотов.В ролике зрителям предлагают пройти «тест на Жаргала».В одном только Instagram у ролика уже 10 тысяч просмотров. Пользователи активно обсуждают рекламу и отмечают качество проделанной работы: «Браво! Качество видно. Правильная реклама», «Прикольно сняли», «Очень нужная реклама», «Суперски отработали».