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КВНщики и Бурятский СПИД-центр предложили «тест на Жаргала»

КВНщики и Бурятский СПИД-центр предложили «тест на Жаргала»
Общество, 
В Бурятии сняли креативный видеоролик о борьбе с ВИЧ

Республиканский СПИД-центр и КВН-движение Бурятии выпустили агитационный видеоролик о мерах профилактики и борьбе с ВИЧ. Авторы и режиссёры Аюур Бат и Чингис Болотов.

В ролике зрителям предлагают пройти «тест на Жаргала».

По сюжету главный герой Жаргал (которого играет КВНщик Жаргал Бадмацыренов) постоянно стоит перед выбором: как лучше проехать на работу – через Элеватор или мост. Сходить вечером в ночное заведение или остаться дома? Поехать в Южную Корею и стать гастарбайтером, но при деньгах или сидеть дома и ничего не делать? Ездить на новом «Крузаке или спокойно ходить «пешкодрапом» без кредитов?


В одном только Instagram у ролика уже 10 тысяч просмотров. Пользователи активно обсуждают рекламу и отмечают качество проделанной работы: «Браво! Качество видно. Правильная реклама», «Прикольно сняли», «Очень нужная реклама», «Суперски отработали».



ВИЧ КВН
 
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