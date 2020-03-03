У них одно «золото» и четыре «бронзы»
С 27 по 29 февраля в Алтайском крае, в городе Бийск прошли традиционные региональные соревнования по спортивной гимнастике среди девочек «Звёздочки гимнастики». В личном турнире приняли участие более ста лучших юных гимнасток Сибирского федерального округа из городов: Новокузнецк, Кемерово, Томск, Улан-Удэ, Рубцовск, Барнаул и Бийск, выступающие по программам от III юношеского до I спортивного разрядов.
По итогам первого дня соревнований были определены победители и призёры в каждом разряде в многоборье (по сумме баллов в четырёх видах гимнастического многоборья: вольные упражнения, разноуровневые брусья, опорный прыжок, гимнастическое бревно). Анна Николаева, воспитанница спортивной школы №3 города Улан-Удэ, заняла третье место в многоборье.
Во второй день в финальных соревнованиях определились победители и призёры в отдельных видах многоборья в каждом разряде. Среди них были и спортсменки из Бурятии. Анна Николаева снова стала третьей в упражнениях на брусьях. Даша Ширеторова заняла третье место в упражнениях на бревне. Яна Фомина победила в вольных упражнениях, заняв первое место, а также завоевала бронзовую награду в упражнениях на бревне. Тренирует спортсменок Ирина Махачкеева.
Победителей и призёров наградили медалями, дипломами, кубками, вымпелами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Гимнастки Улан-Удэ успешно выступили на сибирском турнире
Общество, Фото:
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