Супчик поступил в зоогалерею худым и травмированным
В зоогалерее в Иркутске черепаха Супчик начала есть сама. Об этом сообщили сотрудники учреждения в социальной сети.
- Супчик начал сам есть! Наше терпение и ежедневные «танцы с бубном» вокруг полуживой черепахи из продуктового магазина вознаграждены. Вся война за жизнь ещё не выиграна, проблем со здоровьем изначально было много, но пока исход сражений - в нашу пользу. Первый самостоятельный обед стоил как в хорошем ресторане, 1100 р, но иначе никак. Боремся дальше! – пишут специалисты.
В начале января в Иркутской зоогалерее появилась черепаха по кличке Супчик. Рептилию купили местные жители в магазине, где черепаху продавали в качестве будущего супового набора. Пара спасла питомца от неминуемой смерти, но сами за ним они ухаживать не смогли и сдали в зоопарк.
Он поступил в зоогалерею худой, обезвоженный, травмированный, вялый, но после грамотного ухода пошёл на поправку.
В Иркутской зоогалерее черепаха Супчик начала есть сама
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