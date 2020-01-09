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В Иркутской зоогалерее появился Супчик

В Иркутской зоогалерее появился Супчик
Бизнес,  Фото:Иркутская зоогалерея
В Иркутской зоогалерее недавно появилась черепаха по кличке Супчик.

Ранее жители Иркутска, пожалев, купили рептилию в магазине – её продавали в качестве живого супнабора.

- Рождественская история приключилась с черепахой по кличке Супчик, которую сегодня сдали к нам в Дом природы. С этого дня у него начинается новая жизнь, в которой присутствуют еда, вода и необходимые препараты - всё то, чего животинка была лишена несколько месяцев и выжила вопреки обстоятельствам. Сердобольные люди (азиатских, кстати, кровей) больше трёх месяцев назад купили в китайском магазинчике (в Иркутске!!!) живой супнабор в виде мягкотелой черепахи Дальневосточного трионикса. Изначально была идея отпустить пленника в Ангару, как они уже не раз поступали с крабами, но потом решили питомца оставить себе, - рассказывают сотрудники зоогалереи.

Однако семья не знала, как содержать черепаху, и в итоге сдала её в зоогалерею.

- Так и жил он без воды (не знали, как правильно содержать) и еды (от всего отказывался, что неудивительно) несколько месяцев, и сейчас попал к нам (испугались, что сдохнет). Худой, обезвоженный, травмированный, весьма вялый, но живой. Очень крупный, взрослый самец, который может стать настоящим украшением экспозиции, когда придёт в нормальную форму, на что мы очень надеемся, - добавили специалисты.

«Ждите новостей, а мы будем наблюдать как черепаха радуется тёплой водичке», заключили они.
дикие животные зоопарк
 
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