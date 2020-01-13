Черепаха уже избавилась от обезвоживания, но он всё ещё не ест самостоятельно
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Иркутской зоогалерее появилась черепаха по кличке Супчик. Рептилию купили местные жители в магазине, где черепаху продавали в качестве будущего супового набора. Пара спасла питомца от неминуемой смерти, но сами за ним они ухаживать не смогли и сдали в зоопарк.
Рептилия была сильно истощена, на теле имелись раны.
Сегодня руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина рассказала о состоянии подопечного, который живёт в собственном аквариуме.
- Обезвоживания больше нет, но кушать сам пока не начал, «раскормить» (заставить начать принимать пищу) животных в подобной ситуации бывает очень сложно, - пояснила Людмила.
Черепаха хищник. В комментариях Людмила Ивушкина рассказала, что Супчику купили живых рыб и запустили к нему в аквариум. Однако рефлексы ещё не сработали, и черепаха не ест своих соседей – все рыбы живы.
«Трионикс - это машина для убийств и поедания. Всё будет, надо только время», «Надеюсь, проснётся инстинкт у него. Здоровья малышу», «Хоть бы кушать начал, малыш. Носик необычный. Счастливчик», переживают за Супчика подписчики группы.
Супчик из Иркутской зоогалереи идёт на поправку
Общество, Фото:
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