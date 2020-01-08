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Житель Бурятии почти за час выполнил 10 тысяч прыжков со скакалкой

Житель Бурятии почти за час выполнил 10 тысяч прыжков со скакалкой
Общество, 
Сообщается, что этот рекорд скоро будет официально зафиксирован

Житель региона, создатель системы подготовки – скивкросс, Раф Кулиев выполнил свыше 10 тысяч прыжков со скакалкой. Упражнение он выполнил за один подход.

- Длительность прыжков составляет почти час, и это минимум, на что способен мой отец. И так, между делом, в этом видео легко побит рекорд России и мира, скоро мы это зафиксируем, - рассказал «Байкал-Daily» спортсмен Рафаэль Кулиев, сын рекордсмена. 



Атлет также добавил, что отец всю жизнь занимается спортом.

- Мой отец - это пример, на кого я всегда равнялся, равняюсь и буду равняться. За всю свою жизнь не встречал никого, кто был бы так предан своему делу, спорту. Это настоящий пример, как должен выглядеть мужчина в 46 лет. Он обладает невероятной выносливостью и в то же время очень силен, у него своя система подготовки. Развивается абсолютно во всех направлениях: теннис, футбол, баскетбол, «железо» - не вопрос. Можно бесконечно говорить об отце и его отношении к спорту - я горд, что у меня такой отец, и все свои знания, которые я получил от него, передам своим ученикам, - отметил Рафаэль.

Видео с упражнением выложили в Сети, пользователи восхищаются выносливостью спортсмена:

«Помню, в день по 5 тысяч кое-как делал, а тут за раз»
«Сила России»
«А это мой тренер! Обожаю!». 

Сам атлет пошутил в комментариях к видео: «Подумаешь, я ещё и на машинке вышивать умею».

В октябре в Москве его сын Рафаэль стал чемпионом мира по армлифтингу. Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении «Русский хаб» и в жиме штанги стоя. В декабре Рафаэль выиграл Кубок мира по армлифтингу.

Также в этом году Рафаэль стал обладателем самых сильных пальцев. Он установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг. В сентябре тренер по плаванию и фитнесу побил второй мировой рекорд уже по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.

В 2019 году в очередной раз улан-удэнец попал в Книгу рекордов России. На этот раз он поднял одной рукой человека весом 86 килограммов.

Также Рафаэль с другом отлично показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя».

рекорд физическая подготовка
 
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