Житель Бурятии почти за час выполнил 10 тысяч прыжков со скакалкой

Житель региона, создатель системы подготовки – скивкросс, Раф Кулиев выполнил свыше 10 тысяч прыжков со скакалкой. Упражнение он выполнил за один подход.
- Длительность прыжков составляет почти час, и это минимум, на что способен мой отец. И так, между делом, в этом видео легко побит рекорд России и мира, скоро мы это зафиксируем, - рассказал «Байкал-Daily» спортсмен Рафаэль Кулиев, сын рекордсмена.
Атлет также добавил, что отец всю жизнь занимается спортом.
- Мой отец - это пример, на кого я всегда равнялся, равняюсь и буду равняться. За всю свою жизнь не встречал никого, кто был бы так предан своему делу, спорту. Это настоящий пример, как должен выглядеть мужчина в 46 лет. Он обладает невероятной выносливостью и в то же время очень силен, у него своя система подготовки. Развивается абсолютно во всех направлениях: теннис, футбол, баскетбол, «железо» - не вопрос. Можно бесконечно говорить об отце и его отношении к спорту - я горд, что у меня такой отец, и все свои знания, которые я получил от него, передам своим ученикам, - отметил Рафаэль.
Видео с упражнением выложили в Сети, пользователи восхищаются выносливостью спортсмена:
«Помню, в день по 5 тысяч кое-как делал, а тут за раз»
«Сила России»
«А это мой тренер! Обожаю!».
Сам атлет пошутил в комментариях к видео: «Подумаешь, я ещё и на машинке вышивать умею».
В октябре в Москве его сын Рафаэль стал чемпионом мира по армлифтингу. Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении «Русский хаб» и в жиме штанги стоя. В декабре Рафаэль выиграл Кубок мира по армлифтингу.
Также в этом году Рафаэль стал обладателем самых сильных пальцев. Он установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг. В сентябре тренер по плаванию и фитнесу побил второй мировой рекорд уже по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.
В 2019 году в очередной раз улан-удэнец попал в Книгу рекордов России. На этот раз он поднял одной рукой человека весом 86 килограммов.
Также Рафаэль с другом отлично показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя».