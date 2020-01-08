Житель Бурятии почти за час выполнил 10 тысяч прыжков со скакалкой

Атлет также добавил, что отец всю жизнь занимается спортом.- Мой отец - это пример, на кого я всегда равнялся, равняюсь и буду равняться. За всю свою жизнь не встречал никого, кто был бы так предан своему делу, спорту. Это настоящий пример, как должен выглядеть мужчина в 46 лет. Он обладает невероятной выносливостью и в то же время очень силен, у него своя система подготовки. Развивается абсолютно во всех направлениях: теннис, футбол, баскетбол, «железо» - не вопрос. Можно бесконечно говорить об отце и его отношении к спорту - я горд, что у меня такой отец, и все свои знания, которые я получил от него, передам своим ученикам, - отметил Рафаэль.Видео с упражнением выложили в Сети, пользователи восхищаются выносливостью спортсмена:«Помню, в день по 5 тысяч кое-как делал, а тут за раз»«Сила России»«А это мой тренер! Обожаю!».