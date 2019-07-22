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Два атлета из Бурятии показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя»

Два атлета из Бурятии показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя»
Общество, 
Известный рекордсмен из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев прошёл полосу препятствий быстрее всех

Два рекордсмена из Бурятии Рафаэль Кулиев и Виталий Савчук легко прошли испытания кастинга популярного экстремального шоу «Русский ниндзя». Кастинг проекта состоялся в Москве 20 и 21 июля.

Как сообщал «Байкал-Daily», для подготовки к сложному кастингу спортсмены специально готовились и, как оказалось, не зря.

- Кастинг прошли идеально, оказались более чем готовы. Я занял первое место по полосе препятствий, показал наименьшее время и набрал 400 баллов из 400 возможных. Виталий победил в своей подгруппе в отдельных испытаниях, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.



По словам спортсмена, заявок на проект было довольно мало. Кастинги продлятся вплоть до сентября.

Среди претендентов на участие в экстремальном шоу были как профессиональные спортсмены, так и обычные любители. Некоторые проходили кастинг уже в третий раз. В основном отбор проходили москвичи, а также специально для участия в кастинге приехали участники и из других городов, к примеру, из Курска и Санкт-Петербурга.



По словам Рафаэля Кулиева, полоса испытаний была похожа на те, что были на самом шоу. Кастинг проходил в закрытом режиме – запускали исключительно участников, кто заполнил анкеты на сайте.

- Наша задача сейчас просто ждать звонка и надеяться, что нас выберут и пригласят уже на съёмки. Я лично готов как никто пройти полосу, - поделился Рафаэль Кулиев.

Как сообщал «Байкал-Daily», Рафаэль Кулиев уже трижды устанавливал рекорды России.

В первый раз он установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. Рафаэлю Кулиеву удалось подтянуться 16 раз. В декабре 2018 года спортсмен сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу.

В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.

Друг силача Виталий Савчук, который тоже надеется принять участие в «Русском ниндзе», попал в Книгу рекордов России за выполнение 104 двойных прыжков на скакалке за одну минуту.




Справка:

«Русский ниндзя» - адаптация японского проекта «Сасуке» (Sasuke), которому уже больше 20 лет. В мире существует 18 адаптаций этого шоу. Одна из самых популярных — американская версия, которая называется American Ninja Warrior («Американский воин-ниндзя»). В Штатах вышло уже 9 сезонов. Но самое удивительное в том, что за 20 лет только 9 человек в мире смогли покорить Мидорияму (последнее испытание) и получить главный приз. Именно поэтому неприступная вершина имеет культовый статус среди экстремалов всего мира. Главная мечта каждого фаната шоу — покорить гору. По сути это как подняться на Эверест.

Отборочная стадия соревнований заключается в необходимости успешно преодолеть 6 препятствий, не сорвавшись в воду. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал же разбит на три самостоятельных этапа, пройти которые необходимо за ограниченное время. Участник, который сумеет преодолеть все испытания, получит главный приз в пять миллионов рублей.

В первом сезоне шоу «Русского нинздя» никому из участников не удалось выиграть главный приз. Одному из финалистов не хватило всего одной секунды, второй упал практически перед самым финишем.



телешоу
 
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