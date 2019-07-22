Два атлета из Бурятии показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя»

- Кастинг прошли идеально, оказались более чем готовы. Я занял первое место по полосе препятствий, показал наименьшее время и набрал 400 баллов из 400 возможных. Виталий победил в своей подгруппе в отдельных испытаниях, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.











Среди претендентов на участие в экстремальном шоу были как профессиональные спортсмены, так и обычные любители. Некоторые проходили кастинг уже в третий раз. В основном отбор проходили москвичи, а также специально для участия в кастинге приехали участники и из других городов, к примеру, из Курска и Санкт-Петербурга.













Друг силача Виталий Савчук, который тоже надеется принять участие в «Русском ниндзе», попал в Книгу рекордов России за выполнение 104 двойных прыжков на скакалке за одну минуту.













В первом сезоне шоу «Русского нинздя» никому из участников не удалось выиграть главный приз. Одному из финалистов не хватило всего одной секунды, второй упал практически перед самым финишем.









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