Рафаэль Кулиев зафиксировал Рекорд Мира
Улан-удэнский атлет Рафаэль Кулиев в очередной раз побил рекорд. На этот раз зафиксирован Рекорд Мира по вису на двух пальцах. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес спортсмена – 85 кг.
- Это абсолютный рекорд планеты, прошлый был 47 секунд, но его вес был менее чем 80 кг. Он был обладателем самого сильного пальца планеты, теперь это звание принадлежит мне, - поделился с «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.
Рафаэль Кулиев уже трижды устанавливал рекорды России. В первый раз он установил рекорд по подтягиваниям за один подход на двух пальцах. Силачу удалось это сделать 16 раз. В конце 2018 года спортсмен сделал становую тягу штангой в 120 килограммов одной левой рукой, то есть он из полусогнутого положения потянул гриф с блинами к поясу. В третий раз спортсмен попал в Книгу рекордов России, когда поднял одной рукой человека, весящего 86 килограммов.
Также Рафаэль принял участие в кастинге шоу «Русский ниндзя». Рекордсмену удалось быстрее всех пройти полосу препятствий. Его друг Виталий Савчук также принимал участие в кастинге шоу. Виталий тоже рекордсмен – он выполнил 104 двойных прыжка на скакалке за одну минуту, попав в Книгу рекордов России.
Обладатель самых сильных пальцев на планете живёт в Улан-Удэ
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